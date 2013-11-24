پرچم آمریکا در پیشاور به آتش کشیده شد/ 200 زندانی میانماری آزاد می شوند

هند

رسانه های هندی از تصمیم دهلی نو برای ساخت یک دیوار 10 متری در طول مرز 198 کیلومتری جامو با پاکستان با الهام گرفتن از دیوار برلین و دیوار در حال ساخت در کرانه باختری با هدف جلوگیری از ورود عوامل نفوذی خبر داده و گزارش دادند که هم اکنون یک حصار دو لایه ای با 12 فوت طول و هشت فوت فاصله از هم در این محل وجود دارد که سراسر آن پروژکتور دارد.

پاکستان

رسانه های پاکستانی از تظاهرات هزاران پاکستانی در شهر پیشاور و به آتش کشیدن پرچم آمریکا در اعتراض به ادامه حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین خبر دادند.

میانمار

کمیته دولت برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی میانمار گزارش داد که دولت در حال بررسی وضعیت زندانیان سیاسی است که هنوز پشت میله‌ های زندان هستند و پیش بینی می شود که 200 زندانی دیگر تا پایان سال جاری ‌آزاد شوند.

بر اساس این گزارش میانمار به دستور عفو عمومی "تین سین" رئیس‌جمهور این کشور 69 زندانی باقیمانده را با هدف تحقق وعده های دولت برای آزادی زندانیان سیاسی تا 15 نوامبر از زندان آزاد کرد.

از زمان تشکیل دولت غیرنظامی جدید در 30 مارس 2011 تاکنون شمار زندانیان آزاده شده به 29 هزار و 820 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه کمیسیون اتحادیه اروپا از کمک 4.07 میلیون دلاری برای کمک به قربانیان خشونت ها در ایالت راخین در غرب میانمار خبر داد.