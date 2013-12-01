نخست وزیر تایلند: انحلال مجلس آخرین گزینه است/ ریاست گروه 20 به استرالیا رسید

استرالیا

استرالیا امروز یکشنبه رسما ریاست گروه 20 را به امید رشد اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری برعهده گرفت. در همین حال تونی آبوت نخست وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری در کانبرا گفت: میزبانی گروه 20 در سال 2014 یک فرصت بزرگ و مسئولیت مهم برای استرالیا است.

استرالیا از سنگاپور و نیوزیلند دعوت کرد تا به گروه 20 در سال 2014 بپیوندند. بر این اساس نشست گروه 20 در روزهای 15 و 16 نوامبر 2014 در کوئینزلند برگزار می شود و پیش بینی می شود که چهار هزار هئیت بین المللی و سه هزار خبرنگار در آن شرکت کنند.

فیلیپین

دولت فیلیپین همچنین قول ادامه کمک رسانی به قربانیان توفان را داد که تاکنون بر اثر آن 5 هزار و 200 نفر کشته و هزار و 611 نفر مفقود شده اند. توفان همچنین باعث قطع خطوط برق، فروافتادن درختان و مسدود شدن جاده ها در مناطق ساحلی این کشور شده است.گفتنی است نیروهای ارتش فیلیپین در مناطق آسیب‌دیده‌ حاضر شده و مشغول جمع‌‌آوری اجساد هستند و تاکنون مرگ دو هزار و 360 نفر تایید شده است.

هند

شبکه ان دی تی وی گزارش داد که مائوئیست ها سه پلیس خط راه آهن را در ایالت بیهار هند کشتند.

تایلند

یینگلاک شیناوترا نخست وزیر تایلند اعلام کرد که انحلال مجلس آخرین گزینه برای حل بحران سیاسی دراین کشور است.بانکوک پست همچنین در گزارشی از استقرار نیروهای ارتش در خیابانهای پایتخت تایلند در پی تهدید رهبران معترضان برای حمله به ساختمانهای دولتی از جمله مقر نخست‌ وزیر در هشتمین روز از درگیریها در تایلند خبر داد که با هدف برکناری یینگلاک شیناوترا آغاز شده است.