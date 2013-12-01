تظاهرات در اعتراض به تبعیض نژادی در میانمار/ تاکید چین بر آغاز گفتگوهای مستقیم با هند

میانمار

آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی‌ خواه میانمار و برنده جایزه صلح نوبل در سفر به استرالیا و در یک سخنرانی در دانشگاه موناش در ملبورن با اشاره به حرکت کشورش در مسیر دموکراسی خواستار ارزش نهادن مردم استرالیا به دموکراسی کشورشان و همچنین حمایت از میانمار در این مسیر شد.

مسلمانان میانمار در استرالیا که همواره سیاست های سوچی را در قبال تبعیض نژادی علیه اقلیت مسلمانان از سوی بودائیان محکوم می کنند، در اعتراض به سفر وی به این کشور و سیاست هایش در قبال مسلمانان تظاهرات کردند.

کشتار و بدرفتاری نسبت به مسلمانان میانمار در سکوت مجامع میانماری و کشورهای غربی ادامه دارد. استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند، مطرح هستند. بودائیان علاوه بر سوزاندن مسجد، خانه های مسلمان را در این شهر که از چوب ساخته شده اند، به آتش کشیدند.

خشونت ها علیه مسلمانان با محکومیت جهانی روبرو شده و کشورهای مسلمان به ویژه ایران با ارسال کمک های انسان دوستانه به مسلمانان میانمار خواستار پایان این خشونت ها شده اند.

چین

چین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در واکنش به سفر پراناب موکرجی رئیس جمهوری هند به مناطق مرزی و ایالت شمالی اوناچال پرادش همجوار با مرزهای چین خواستار حل هرچه سریعتر اختلافات دو کشور شد و تاکید کرد هند نباید باعث پیچیده تر شدن اوضاع شود و از نیروی نظامی در مرزها استفاده کند.

در حالیکه هندی ها مدعی عبور نیروهای چینی از خط مرزی در منطقه لاداخ هستند، سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار حل مناقشات از طریق گفتگوهای مستقیم میان مقامات ارشد دو کشور شد.

هند

آسوشیتدپرس نیز از آغاز دومین مرحله از سفر فضاپیمای هند موسوم به مانگالیان به سوی سیاره مریخ پس از خارج شدن این کاوشگر فضایی از مدار زمین به منظور رسیدن به مدار سیاره سرخ خبر داد.

کره شمالی

کیتلین هیدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا خواستار آزادی فوری مریل نیومن کهنه سرباز این کشور در کره‌ شمالی شد که به اتهام اقدامات خصمانه علیه پیونگ یانگ بازداشت شده است.

وی همچنین بر آزادی "کنت بائه" دیگر آمریکایی بازداشت شده در کره شمالی تاکید کرد که به اتهام توطئه چینی برای سرنگونی دولت کره شمالی به 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده است.