انتقاد سناتور دموکرات از رویکرد دولت اوباما در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از سیاست های کاخ سفید برای ادامه مذاکرات هسته ای با ایران و دستیابی به توافق موقت با این کشور انتفاد کرد.

سناتور "رابرت منندز" دولت "باراک اوباما" را متهم کرد که با این توافق پذیرفته است در قبال کاهش فعالیت های هسته ای ایران، تحریم های اقتصادی علیه این کشور را تعدیل کند. به ادعای منندز تحریم ها موجب صدمه دیدن اقتصاد ایران و کاهش میزان صادرات نفت این کشور شده است.

در همین حال شماری از جمهوریخواهان نیز با انتقاد از توافق ژنو، در مورد دستاوردهای این اقدام برای دولت آمریکا ابراز تردید کرده اند. این در حالی است که بنا به درخواست دولت اوباما طرح اعمال تحریم های ضدایرانی بیشتر در سنا به منظور یافتن راه حل دیپلماتیک در مسئله هسته ای ایران متوقف شده است.

گفتنی است توافق هفته گذشته ایران و گروه 1+5 در ژنو با استقبال شمار زیادی از کشورهای منطقه ای و غربی مواجه شده است. با این حال رژیم صهیونیستی و حامیانش همچنان از به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران خشمگین هستند.