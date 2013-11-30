آمریکا برخی مفاد توافقنامه ژنو را حذف کرده است

روزنامه هایی همچون جروزالیم پست و ایریش تایمز، در شماره های امروز خود با استناد به گزارشی از روزنامه واشنگن پست مدعی هستند که آمریکا برخی از مفاد توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای 1+5 را حذف کرده تا بهانه ای بدست مخالفان این توافق ندهد.

جروزالیم پست در این رابطه می نویسد : کاخ سفید اقدام به حذف نکات کلیدی توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5، کرده است.

نکات حذف شده شامل امتیازات مهمی است که به موجب این توافق به ایران داده شده است.

به نوشته این روزنامه صهیونیستی، در توافق نهایی میان ایران و کشورهای 1+5 که بعد از مذاکرات دوره شش ماهه حاصل می شود علاوه بر دادن امتیازهای ویژه به تهران، جمهوری اسلامی از حق غنی سازی نیز بهره مند می شود.

جروزالیم پست به نقل از واشنگتن پست می نویسد : آمریکا و متحدان آن (کشورهای 1+5) توافق کرده اند که برنامه غنی سازی ایران ادامه پیدا کند اما در عوض دادن این امتیاز به تهران، در توافقنامه منتشر شده هیچ اشاره ای به خواسته قدیمی آمریکا برای تعطیل شدن تاسیسات زیر زمینی ایران نشده است.

به اعتقاد صهیونیست ها، نکته اساسی این است که در طی دوره شش ماهه نیز ایران می تواند به غنی سازی ادامه دهد اما آیا این پایان ماجراست یا آنکه آمریکا برخی از مفاد این توافقنامه را که حاوی امتیازات اصلی داده شده به ایران است حذف کرده تا از انتقاد گروه های مخالف جلوگیری کند.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در روزهای گذشته برخی خبرها در مورد این که متن توافنامه امضا شده میان ایران و کشورهای 1+5 شش صفحه بوده و نه چهار صفحه منتشر شده بود.

در این میان گفته می شود که ایران برای جلوگیری از انتقادات داخلی برخی از مفاد قرار داد را منتشر نکرده و در طرف مقابل به دولت آمریکا نیز اتهام مشابهی زده می شود.

نکته اصلی موجود در این توافقنامه آن است که ایران در ازای کاهش برخی از فعالیت های خود در یک دوره شش ماهه از برخی امتیازات که شامل سبک تر شدن برخی از تحریم ها هستد بهره مند شده و می تواند غنی سازی اورانیوم در سطح پائین را ادمه دهد. در طی این شش ماه طرفین مذاکرات خود را ادامه می دهند تا به یک توافق همه جانبه برسند که در صورت رسیدن به این توافق تمامی تحریم های ایران لغو می شوند.

گویا محافظه کاران آمریکا که رضایت چندانی از این توافق نداشته و ارتباطات گسترده ای نیز با رژیم صهیونیستی دارند در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن این توافق را به شکست بکشانند از همین رو تلاش می کنند تا کاخ سفید و کنگره را پیش از گذشته روی در روی هم قرار بدهند.

این در حالی است که در هفته گذشته هم شخص "باراک اوباما" رئیس جمهور و هم "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، ضمن حمایت از توافق انجام شده در ژنو، نسبت به تلاش برای به شکست کشاندن آن و همچنین اعمال تحریم های جدید علیه ایران هشدار داده اند.

اوباما در حمایت از این توافق هسته ای و در انتقاد از مخالفان آن گفته بود : انتقاد کردن شاید از نظر سیاسی کار آسانی باشد، اما برای امنیت آمریکا مفید نیست.

رئیس جمهور آمریکا از توافق به دست آمده در ژنو میان ایران و کشورهای 1+5 حمایت کرده و آن را در پی یک دهه تلاش نتیجه‌ای اساسی خواند که در رابطه با ایران حاصل شده است.

اوباما همچنین گفت : با وجود چالش های باقیمانده بین دوطرف، نمی توان در را به روی دیپلماسی بست. نمی توان دور راه حل صلح آمیز برای مشکلات جهانی را خط کشید. نمی توانیم خودمان را درگیر دور بی پایان خشونت کنیم. موضع گیری تند و خط و نشان کشیدن از نظر سیاسی شاید آسان باشد، اما امنیت ما را تامین نمی کند.

جان کری نیز در پیامی ويدئویی از اعضای کنگره خواست بود در حالیکه آمریکا و دیگر کشورهای 1+5 قصد لغو برخی از تحریم های ایران را دارند، اقدام به اعمال فشارهای جدید بر تهران نکنند.

وزیر خارجه آمریکا در این پیام تاکید کرده که اکنون زمان کار برای رسیدن به توافق نهایی است تا هر گونه نگرانی را در مورد برنامه هسته ای ایران از بین ببرد.

"جاش ارنست" سخنگوی کاخ سفید، نیز در خصوص تلاش ها برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران، اعلام کرد : تصویب تحریم های جدید، پیش از آنکه موجب بسته شدن پنجره دیپلماسی شود، اعتبار آمریکا را در این مورد که هدف اصلی ما از تحریم ها چیست، کاهش می دهد. ما تحریم نمی کنیم تا فقط تحریم کرده باشیم . ما این تحریم ها را برقرار کرده ایم تا به ایران فشار آورده و راهی دیپلماتیک برای حل موضوع بیابیم.

در همین رابطه نظرسنجی جدید رویترز و موسسه آی پی اس او اس نشان می دهد که 44 درصد از مردم آمریکا از توافق سوم آذر میان ایران و کشورهای 1+5 حمایت کرده و مخالف اعمال تحریم های جدید علیه تهران هستند.