به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت‌اللهی پدیده فوتبال ایران در دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر و یکی از نفرات مطرح ایران در جام جهانی نوجوانان 2013 امارات، مورد توجه باشگاه رابین کازان روسیه که سردار آزمون هم در آن بازی می‌کند، قرار گرفته است.

در این رابطه باشگاه روبین کازان روسیه مذاکرات اولیه را با این بازیکن انجام داده که در صورت توافق طرفین، مذاکرات نهایی برای جذب این بازیکن با مدیران باشگاه ملوان بندرانزلی صورت خواهد گرفت.

سعید عزت‌اللهی سال گذشته علاوه بر انتخاب به عنوان بهترین بازیکن جام ریاست جمهوری قزاقستان، به عنوان پدیده جوان دوازهمین دوره لیگ برتر هم انتخاب شد و در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا و جام جهانی نوجوانان 2013 امارات یکی از نفرات اصلی و تاثیرگذار تیم فوتبال نوجوانان ایران بود.

عزت‌اللهی که عنوان جوانترین فوتبالیست تاریخ لیگ برتر ایران را هم به خود اختصاص داده، متولد سال 1375 در بندرانزلی است که فوتبال خود را از مدرسه فوتبال قایقران و زیر نظر پدرش نادر عزت‌اللهی آغاز کرد و در حال حاضر عضو تیم ملوان بندرانزلی است.