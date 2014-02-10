به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان رقابتهای جام جهانی فوتبال نوجوانان 2013 - امارات، گزارش فنی (Technical report) کارشناسان فدراسیون جهانی فوتبال در قالب کتابی برای تیمهای شرکت کننده در این جام ارسال شد.
کارشناسان فیفا در گزارش فنی منتشر شده در مورد تیم ایران، از سعید عزتاللهی و امیرحسین کریمی به عنوان بازیکنان کلیدی و شاخص تیم نوجوانان کشورمان در این دوره از مسابقات نام بردند و آنها را نفراتی تاثیرگذار در موفقیتهای تیم ایران دانستند.
سعید عزتاللهی که این روزها برای ملوان بندرانزلی در مسابقات لیگ برتر به میدان میرود، در 3 بازی مرحله مقدماتی و دیدار با نیجریه در مرحله یکهشتم نهایی بطور کامل به میدان رفت و بازیهای خوبی از خود ارائه کرد. این بازیکن یکی از نفرات تاثیرگذار ایران در خط میانی بود و با پاسها و شوتهای خود موقعیتهای خطرناکی را برای نوجوانان کشورمان در این رقابتها بوجود آورد.
امیرحسین کریمی نیز مانند عزتالهی در 3 بازی مرحله مقدماتی و دیدار مرحله یکهشتم نهایی به عنوان بازیکن ثابت به میدان رفت و در بازی با کانادا هم تک گل تیم ایران را به ثمر رساند. کریمی در خط حمله ایران بازیهای خوبی را از خود ارائه کرد.
در بخشی دیگری از این گزارش فنی به این موضوع اشاره شده است: تیم ایران که در مرحله یکهشتم نهایی این جام برابر نیجریه قهرمان این دوره از مسابقات شکست خورده بود، رده چهاردهم جام جهانی فوتبال نوجوانان 2013 - امارات را به خود اختصاص داده است.
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