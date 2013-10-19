تمجید سایت فیفا از پدیده لیگ فوتبال ایران/ نیجریه - مکزیک فینال زودرس!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، سایت فیفا در این گزارش بازی‌های تیم فوتبال ایران با آرژانتین و تیم عراق یا سوئد را تقابل آسیایی‌ها با تیم‎های مطرح اروپا و آمریکای جنوبی تلقی کرده و از بازی مکزیک - نیجریه به عنوان یک فینال زودرس نام برده شده است. بازی کانادا و اتریش هم یک بازی مهم برای گروه پنجم مسابقات است که می‌تواند در روز اول مشخص کننده تیم‌های مدعی باشد.

اما فیفا، بازی روز را بازی مکزیک و نیجریه دو ابرقدرت فوتبال پایه جهان می‌داند. نیجریه قهرمان سه دوره جام جهانی و موفق‌ترین تیم تاریخ جام جهانی در رده نوجوانان به مصاف مکزیکی می‌رود که دو بار جام جهانی را بالای سر برده و مدافع عنوان قهرمانی ست. این بازی امروز در العین برگزار می‌شود و توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

سایت فیفا درباره بازی ایران و آرژانتین هم نوشته است که این بازی از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه آرژانتین نمی‌خواهد جام جهانی را با تساوی یا شکست آغاز کند و دوم تیم با انگیزه و ناشناخته ایران است که برای پیروزی در این بازی انگیزه‌های زیادی دارد، ایرانی که هر چند در جام جهانی 2001 امتیازی بدست نیاورد اما در جام جهانی 2009 چشم‌ها را خیره کرد و به مرحله یک هشتم نهایی رسید.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، سایت فیفا با اشاره به اینکه سعید عزت‌اللهی بازیکن شاخص بازی‌های امروز است و باید بازی او را دید، درباره‌اش نوشت: "تیم نوجوانان ایران یک بازیکن ویژه در خط هافبک دارد که کاملا حرفه‌ای است. او با اینکه 16 ساله است اما برای تیم بزرگسال ملوان بندرانزلی بازی می‌کند و به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفته تا جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر ایران شود."

در ادامه این مطلب آمده است: "سال گذشته و زمانی که لیگ ایران به پایان رسید، عزت‌اللهی در مراسم بهترین‌های لیگ برتر، به عنوان پدیده لیگ انتخاب شد. چندین باشگاه بزرگ ایران و حتی باشگاه‌های خارجی خواهان وی هستند و از همین حالا پیش بینی می‌شود اگر عزت‌اللهی بتواند بازی خوبی در جام جهانی ارائه کند، انتقال او به باشگاه‌های خوب دور از انتظار نخواهد بود. باشگاه‌های خوب جهان مطمئنا جام جهانی نوجوانان را زیر نظر دارند و بازیکنانی جای رشد داشته باشند را جذب خواهند کرد."