به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه گذشته و در آخرين روز از يکصدوبيست و پنجمين نشست کميته بينالمللی المپيک که در بوينس آيرس آرژانتين برگزار شد، "ژاک روگ" بلژيکی پس از دوازده سال از رياست این کمیته کنار رفت و "توماس باخ" از آلمان به عنوان جانشين وی انتخاب شد.
توماس باخ که در رقابت با پنج کاندیدای دیگر یعنی "سر ميانگ" از سنگاپوری، "ريچارد کريون" از پورتوريکو، "سرگی بوبکا" از اوکراين، "وو چينگ کو" از چینتایپه و "دنيس اوسوالد" از سوئيس به عنوان نهمین رئیس کمیته بینالمللی المپیک در تاریخ 119 ساله این کمیته انتخاب شد، طی هشت سال آینده ریاست IOC را بر عهده خواهد داشت.
حال پس از گذشت سه ماه از انتخاب باخ به عنوان رئیس جدید کمیته بینالمللی المپیک، مراسم معارفه وی روز سهشنبه و در حاشیه نشست هیات اجرایی این کمیته برگزار خواهد شد. این نشست در کاخ ویدی شهر لوزان سوئیس برگزار میشود و همزمان با آن مراسم تودیع و معارفه ژاک روگ، رئیس پیشین IOC و رئیس افتخاری حال حاضر و توماس باخ رئیس فعلی کمیته بینالمللی المپیک هم برگزار خواهد شد.
همزمان با نشست هیات اجرایی کمیته بینالمللی المپیک، موزه المپیک که مورد باز سازی قرار داده شده نیز به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.
قرار است در جریان نشست هیات اجرایی کمیته بینالمللی المپیک، کمیسیون ورزشکاران، فدراسیونهای بینالمللی ورزشهای تابستانی و زمستانی و برخی کمیتههای ملی المپیک همراه با آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) گزارشهای خود را ارائه خواهند کرد.
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