https://mehrnews.com/x3cMwB ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ کد مطلب 6913683 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۴ شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و سومین شب بیعت با رهبر انقلاب خمین- در این ویدئو شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و سومین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6913683 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه تجمع شبانه مردم کردکوی در حمایت از انسجام و همبستگی ملی تجمع شبانه مردم کلاله؛ تأکید بر وحدت و همدلی صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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