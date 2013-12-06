برنامه کامل جام جهانی 2014 اعلام شد/ برزیل - کرواسی در دیدار افتتاحیه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی بیستمین دوره رقابتهای جام جهانی فوتبال - 2014 برزیل عصر روز جمعه در سالن کاستادوساویپه باهیا برزیل برگزار شد که 32 تیم حاضر در این رقابتها حریفان خود را در مرحله گروهی شناختند.

طبق این قرعه‌کشی، تیم برزیل میزبان این دوره از رقابتها، در روز 22 خردادماه سال 1393 دیدار افتتاحیه این مسابقات را برابر کرواسی انجام می‌دهد، مسابقه‌ای که در ورزشگاه دا سائوپائولو شهر سائوپائولو برگزار خواهد شد.

از مهمترین دیدارهای مرحله گروهی می‌توان به رویارویی تیم‌های اسپانیا و هلند در گروه B این مسابقات اشاره کرد، دیداری که فینال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی (دوره گذشته جام جهانی) بود و اسپانیا با برتری مقابل هلند به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. این بازی نخستین دیدار دو تیم در جام جهانی برزیل است که روز 23 خردادماه برگزار می‌شود.

تیم‌های آلمان و آمریکا هم روز پنجم تیرماه سال 93 با همدیگر روبرو می‌شود، مسابقه‌ای که یورگن کلینزمن سرمربی پشین تیم ملی آلمان در جام جهانی برابر تیم ملی کشورش قرار می‌گیرد، آنهم در شرایطی که دستیار پیشینش یعنی یوآخیم لو هدایت تیم ملی آلمان را برعهده دارد.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون

گروه B: اسپانیا، هلند، شیلی و استرالیا

گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج و ژاپن

گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا

گروه E: سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس

گروه F: آرژانتین، ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگووین

گروه G: آلمان، پرتغال، آمریکا و غنا

گروه H: بلژیک، روسیه، کره‌جنوبی و الجزایر

برنامه کامل دیدارهای مرحله گروهی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A:

22/03/93

* برزیل - کرواسی، ساعت 17، ورزشگاه دا سائوپائولو شهر سائوپائولو

23/03/93

* مکزیک - کامرون، ساعت 13، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

27/03/93

* برزیل - مکزیک، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

28/03/93

* کامرون - کرواسی، ساعت 16، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

02/04/93

* برزیل - کامرون، ساعت 17، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

* کرواسی - مکزیک، ساعت 17، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

گروه B:

23/03/93

* اسپانیا - هلند، ساعت 16، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

* شیلی - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

28/03/93

* اسپانیا - شیلی، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

* استرالیا - هلند، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

02/04/93

* استرالیا - اسپانیا، ساعت 13، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

* هلند - شیلی، ساعت 13، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو

گروه C:

24/03/93

* کلمبیا - یونان، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

* ساحل عاج - ژاپن، ساعت 19، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

29/03/93

* کلمبیا - ساحل عاج، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

* ژاپن - یونان، ساعت 19، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

03/04/93

* ژاپن - کلمبیا، ساعت 17، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

* یونان - ساحل عاج، ساعت 17، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

گروه D:

24/03/93

* اروگوئه - کاستاریکا، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

* انگلیس - ایتالیا، ساعت 22، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

29/03/93

* اروگوئه - انگلیس، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

30/03/93

* ایتالیا - کاستاریکا، ساعت 13، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

03/04/93

* ایتالیا - اروگوئه، ساعت 13، ورزشگاه داس دوناس شهر ناتال

* کاستاریکا - انگلیس، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

گروه E:

25/03/93

* سوئیس - اکوادور، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

* فرانسه - هندوراس، ساعت 16، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

30/03/93

* سوئیس - فرانسه، ساعت 16، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

* هندوراس - اکوادور، ساعت 19، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

04/04/93

* هندوراس - سوئیس، ساعت 17، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

* اکوادور - فرانسه، ساعت 17، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

گروه F:

25/03/93

* آرژانتین- بوسنی و هرزگوین، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

26/03/93

* ایران - نیجریه، ساعت 16، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

31/03/93

* ایران - آرژانتین، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

* نیجریه - بوسنی و هرزگوین، ساعت 19، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا

05/04/93

* آرژانتین - نیجریه، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

* ایران - بوسنی و هرزگوین، ساعت 13، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

گروه G:

26/03/93

* آلمان - پرتغال، ساعت 13، ورزشگاه فونته نووا شهر سالوادور

* غنا - آمریکا، ساعت 19، داس دوناس شهر ناتال

31/03/93

* آلمان - غنا، ساعت 16، ورزشگاه کاستلائو شهر فورتاله‌زا

01/04/93

* آمریکا - پرتغال، ساعت 16، ورزشگاه آمازونیا شهر مانائوس

05/04/93

* آمریکا - آلمان، ساعت 13، ورزشگاه پرنامبوچو شهر رسیف

* پرتغال - غنا، ساعت 13، ورزشگاه ناسیونال مانه‌ گارینشا شهر برازیلیا

گروه H:

27/03/93

* بلژیک - الجزایر، ساعت 13، ورزشگاه مینیرائو شهر بلو هوریزنته

* روسیه - کره‌جنوبی، ساعت 19، ورزشگاه پانتانال شهر سویابا

01/04/93

* بلژیک - روسیه، ساعت 19، ورزشگاه ماراکانا شهر ریودوژانیرو

* کره‌جنوبی - الجزایر، ساعت 13، ورزشگاه بیرا-ریو شهر پورتو آلگره

05/04/93

* کره‌جنوبی - بلژیک، ساعت 17، ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو

* الجزایر - روسیه، ساعت 17، ورزشگاه بایکسادا شهر کوریتیبا