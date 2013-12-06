۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۵۲

علی کفاشیان:

در گروه آسانی قرار نگرفتیم/ باید در حد جام جهانی ظاهر شویم

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به مراسم قرعه‌کشی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل گفت: قرعه‌‎کشی در حالی انجام شد که معتقدم ژاپن در یکی از راحت‌ترین گرو‌ه‌ها قرار گرفت و ایران نیز در گروه آسانی قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال علی کفاشیان ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌هایی همگروه شد که از آمریکای جنوبی و آفریقا هستند و باید دیدارهای سختی را پشت سر بگذارد. تیم‌های  فرانسه، برزیل یا اسپانیا نیز قوی هستند و قرعه‌هایشان خوب بود اما ایران در گروه سختی قرار گرفته است.

وی افزود: باید بازی‌های تدارکاتی خوبی را در حد تیم‌های گروهمان در نظر بگیریم تا تیم ملی با آمادگی بالا به رقابتهای جام جهانی اعزام شود. ما باید در حد جام جهانی در این دوره از بازی‌ها ظاهر شویم.

رئیس فدارسیون فوتبال درباره بازی با نیجریه گفت: این تیم، از تیم‌های پایه قوی‌تری بهره می‌برد اما تیم ملی بزرگسالانش چندان قوی نیست و ما امیدوار هستیم نتیجه خوبی در گروه خود بگیریم. ما نیاز به برنامه‌سازی بسیار خوب، اردوهای خوب و بازی‌های بسیار خوبی داریم تا بتوانیم در حد مطلوبی ظاهر شویم. بازیکنان به برزیل اعزام می‌شوند تا در حد جام جهانی به رقابت بپردازند. ما نیز سعی خود را می‌کنیم تا تیم ملی با تدارک بسیار خوب و در حد بالا به برزیل اعزام شود.
تیم ملی ایران در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگووین همگروه شده است.

