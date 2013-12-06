سرمربی آرژانتین از همگروهی با ایران ابراز رضایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم‌های ایران، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه شده است.

"آلخاندرو سابه‌یا" در گفتگو با "بوئنس آیرس هرالد" در خصوص گروه بندی تیم فوتبال آرژانتین اظهار داشت: در گروه خوبی قرار گرفته‌ایم. می‌توانستیم در گروهی به مراتب سخت‌تر از این قرار بگیریم.

سرمربی آرژانتین در ادامه اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف تیم ما در مرحله گروهی این است که بازی به بازی را دسته بندی کنیم.

تیم فوتبال آرژانتین در تاریخ 21 ژوئن (31 خرداد 1393) در ورزشگاه "مینیرائو" در بلو هوریزنته با ایران دیدار می‌کند.