  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۴۹

پس از قرعه‌کشی جام جهانی 2014؛

سرمربی آرژانتین از همگروهی با ایران ابراز رضایت کرد

سرمربی آرژانتین از همگروهی با ایران ابراز رضایت کرد

"آلخاندرو سابه‌یا" نسبت به تیم‌هایی که در گروه F با آنها همگروه شده ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین در گروه F رقابتهای جام جهانی با تیم‌های ایران، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه شده است.

"آلخاندرو سابه‌یا" در گفتگو با "بوئنس آیرس هرالد" در خصوص گروه بندی تیم فوتبال آرژانتین اظهار داشت: در گروه خوبی قرار گرفته‌ایم. می‌توانستیم در گروهی به مراتب سخت‌تر از این قرار بگیریم.

سرمربی آرژانتین در ادامه اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف تیم ما در مرحله گروهی این است که بازی به بازی را دسته بندی کنیم.

تیم فوتبال آرژانتین در تاریخ 21 ژوئن (31 خرداد 1393) در ورزشگاه "مینیرائو" در بلو هوریزنته با ایران دیدار می‌کند.

کد مطلب 2189941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها