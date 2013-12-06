به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه F رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین همگروه شده است.

"کارلوس کی‌روش" در واکنش به گروه تیم ملی ایران در این رقابتها به "Channel Seven" گفت: باید از اینکه با این تیم ها همگروه شده‌ایم لذت ببریم. ما مقابل بهترین تیم‌های جهان به میدان می‌رویم.

سرمربی تیم ملی ایران در ادامه مصاحبه خود اظهار داشت: بگذارید به رقابتهای جام جهانی برویم و از فوتبال لذت ببریم. بازی مقابل آرژانتین برای ما افتخار است و سعی می کنیم بهترین عملکرد خود را مقابل آنها به نمایش بگذاریم. ما مقابل یکی از بهترین تیم های جهان بازی می‌کنیم؛ تیمی که لیونل مسی را در ترکیب دارد.

سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد: بازی با این تیم‌ها برای ما یک فرصت است و باید خومان را خیلی خوب آماده کنیم. باید یک جام جهانی رویایی داشته باشیم.

کی‌روش در پایان گفت: من خیلی خوشحالم. ما کار می‌کنیم با امید اینکه از گروه خودمان بالا بیاییم. اما باید سه مسابقه توام با افتخار و شان را برگزار کنیم.

تیم فوتبال ایران در تاریخ 21 ژوئن (31 خرداد 1393) در ورزشگاه "مینیرائو" در بلو هوریزنته با آرژانتین دیدار می‌کند.