شمیرانات فاقد کتابخانه عمومی مادر و مطلوب است

عزت الله خانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه همه فرهیختگان، دانش آموزان، دانشجویان و همه نهادهای فرهنگی است که در اشاعه، گسترش و تقویت هرچه بیشتر موضوع کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند.

وی تداوم فرآيند توسعه كشور را منوط به توسعه فرهنگ كتاب و كتابخواني در جامعه دانست و ادامه داد: بايد با ايجاد زمينه هاي لازم امكان مطالعه بيشتر مردم و همچنين تشويق آنها به كتابخواني فراهم شود تا از رهگذر آن به شاخصهاي مورد نظر علمي در جامعه دست يابيم.



این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر در شمیرانات یک کتابخانه مادر و قابل توجه وجود ندارد، با توجه به اینکه بسیاری از فرهیختگان، دانشمندان، علمای و بزرگان اصحاب نظر و اندیشه در این شهرستان حضور دارند، اما فضای عمومی کتاب و کتابخوانی شرایط مطلوبی ندارد.

خانمحمدی یادآور شد: امید است با فعالیتهای شورای فرهنگی عمومی در جهت ارتقای سطح کتاب و کتابخوانی در شهرستان شمیرانات تلاش قابل ملاحظه ای صورت پذیرد.