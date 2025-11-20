دریادار مطلبی: توسعه فرهنگ مطالعه نیاز ضروری نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار ابوطالب مطلبی عصر پنجشنبه در مراسم جشن کتاب نیروی دریایی با قدردانی از حضور فرهنگیان، اعضای گروه جغرافیای کشور و مسئولان دفتر مطالعات مدرسه باشکوه، اظهار کرد: توسعه فرهنگ مطالعه از مهمترین نیازهای امروز جامعه و نیروهای مسلح است.
مطلبی با اشاره به نقش تعیینکننده کتاب در ارتقای توان علمی و روحی دانشجویان افزود: کتابخوانی فعالیتی ضروری برای سلامت ذهن و افزایش قدرت تمرکز و تصمیمگیری است و همانگونه که ورزش به تقویت جسم کمک میکند، مطالعه ورزش مغز محسوب میشود.
وی سرانه مطالعه در کشور را نگرانکننده دانست و بیان کرد: آمارها نشان میدهد متوسط زمان مطالعه روزانه در کشور حدود هشت دقیقه است و این رقم برای کشوری با پیشینه فرهنگی عمیق، مناسب نیست.
فرمانده دانشگاه دریایی نوشهر تأکید کرد: بر اساس یافتههای علمی ۲۹ اثر مثبت برای مطالعه شناسایی شده است و بسیاری از تواناییهای شناختی و مهارتهای فردی تنها با استمرار کتابخوانی تقویت میشود.
مطلبی در ادامه با تقدیر از برنامههای فرهنگی خودجوش دانشجویان، نقش این برنامهها را در افزایش نشاط و انگیزه دانشجویان افسر و رزمندگان آینده مهم دانست و گفت: حضور فرهنگیان و اساتید برجسته، موجب ارتقای سطح برنامههای آموزشی و تقویت روحیه در میان دانشجویان دانشگاه دریایی میشود.
