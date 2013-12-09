برگزاری همایش نقش لینوکس در کسب و کار در کرج/ برنامه نویسان به حلقه اجتماعات کاربری در حوزه نرم افزاری بپیوندند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش "نقش سیستم عامل لینوکس و نرم افزارهای متن باز در پرورش کسب و کارهای جدید" پیش از ظهر دوشنبه با حضور امیر حسین بروجردیان رئیس مرکز ملی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بومی و آزاد، محمد خوانساری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران، جلال حاجی غلامعلی مشاور ارشد پروژه های سیستم عامل بومی زمین و جمع کثیری از دانشجویان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

این همایش با هدف معرفی جامعه متن باز و سیستم عامل لینوکس، شناخت ظرفیت های نرم افزاری متن باز و سیستم عامل لینوکس، لزوم مهاجرت به نرم افزارهای متن باز، آشنایی جامعه دانشگاهی با پروژه های ملی متن باز و کسب کارهای نوپا برگزار شد و پس از آن کارگاه های تخصصی از جمله SCRUM، PYTHON، نصب و راه اندازی XAMIN، نصب و راه اندازی دبیان و GIT برای دانشجویان علاقمند برپا شد.

چالش ها و شاخص های موفقیت نرم افزارهای متن باز

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در این همایش به چالش شاخص های موفقیت نرم افزارهای متن باز پرداخت و گفت: بهبود خلاقیت از طریق اشتراک دانش، انتقال فناوری و دانش تولید نرم افزار، دستیابی به کیفیت و قابلیت اطمینان بیشتر، کاهش هزینه های تولید نرم افزار، امنیت بالا و پشتیبانی بهتر از اثرات نرم افزارهای متن باز در توسعه صنعت به شمار می روند.

محمد خوانساری ادامه داد: همچنین میزان استفاده، تداوم حیات، کاربردی بودن نرم افزارها در جامعه و .. از جمله شاخص های موفقیت در نرم افزارهای متن هستند.

وی به چالش های پیش رو در این حوزه به صورت گزینه ای اشاره کرد و اعلام کرد: کار تیمی، حقوق مولف، ضعف دانش، بی توجهی بازار، مهاجرت، معیشت و تعاملات بین المللی از جمله این چالش ها در کشور در خصوص نرم افزارهای متن باز است.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران در پایان با بیان اینکه بهره گیری از رویکرد متن باز ابزار مناسبی برای توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه است، اظهار داشت: لازم است شاخص های موفقیت و یا شکست در این زمینه شناسایی شده و چالش های مورد توجه قرار گیرد.

حمایت دولت از تولید نرم افزارهای بومی در کشور

همچنین در ادامه این همایش امیرحسین بروجردیان رئیس مرکز ملی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بومی در سخنان خود به موضوع دولت و نرم افزارهای بومی و آزاد پرداخت و بهره وری حداکثری از منابع و توان کشور در تولید و بکارگیری نرم افزارها، ارتقا سطح امنیت در زیرساخت های نرم افزاری کشور و .... را از جمله مهمترین چشم اندازهای مرکز ملی توسعه برشمرد.

وی ادامه داد: حمایت از پژوهش، تولید و بکارگیری نرم افزارهای بومی در کشور مصوبه دولت در ابتدای سال جاری بوده است و در آن مصوبه وزارت علوم، وزارت ارتباطات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهوری موظف به حمایت و همکاری شده اند.

بروجردیان انجام کلیه مراحل توید اعم از طراحی، تولید، پشتیبانی، پیاده سازی، به روز رسانی و ... توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موجود بودن منبع نرم افزار در داخل کشور را به عنوان تعریفی جامع از نرم افزار بومی توصیف کرد و اظهار داشت: در برنامه ریزی های انجام شده برای ساماندهی و بهبود وضعیت نرم افزارها در کشور باید از متن بسته وابسته به متن باز مستقل از بسته در برسیم.

مرکز ملی توسعه و بکارگیری نرم افزارهای بومی در پایان گفت: علاقمندانی که توانایی نوشتن برنامه را دارند باید به حلقه اجتماعات کاربری برای بهبود چرخه نرم افزاری در کشور بپیوندند.

در پایان این همایش نیز جلال حاجی غلامعلی مشاور ارشد پروژه سیستم عامل بومی زمین به ارائه مباحت تخصصی در حوزه نرم افزار لینوکس با عنوان " لینوکس در همه وقت و همه جا" برای دانشجویان پرداخت.