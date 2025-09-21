به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجیزاده، عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات خوزستان گفت: با تدابیر حکیمانه استاندار محترم استان، انشاالله انتخابات در استان به نحو احسن انجام خواهد شد.
وی افزود: در حوزه پشتیبانی، دو کمیته مالی و پشتیبانی و کمیته فناوری و زیرساخت فعال شده و بیشترین اعتبارات چند ماه گذشته به خرید تجهیزات سختافزاری و تکمیل نرمافزاری برای فرمانداریها و بخشداریها اختصاص یافته است.
حاجیزاده تأکید کرد: جلسات متعددی با حوزه آیسیتی در مرکز استان و سفر به پنج یا شش شهرستان محروم برگزار و مدیران ملزم شدهاند که رفع مشکلات در زمینه سختافزار، نرمافزار و شبکه را در اولویت قرار دهند.
وی اظهار داشت: شرکتهای معین مانند گذشته فعال خواهند شد و تمهیدات لازم برای شرایط بحران نیز در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات خوزستان خاطرنشان کرد: استفاده از همه سلایق فکری، سیاسی و قومیتها در ترکیب هیئتهای اجرایی و نظارت برای بسترسازی افزایش مشارکت، امری ضروری است.
وی تصریح کرد: فعالنمودن شهرداریها و دهیاریها در ارائه خدمات و پروژهها طی هشت ماه باقیمانده تا انتخابات، میتواند به افزایش اعتماد مردم مشارکت حداکثری بینجامد.
حاجیزاده افزود: نظارت جدی بر عملکرد شوراها و شهرداریها در این ایام و برخورد با کمکاریها برای جلب اعتماد بیشتر مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مردم باید بدانند رای آنان تاثیرگذار است و اعتبارات دادهشده به شهرداریها و دهیاریها در راستای خدمت به مردم هزینه میشود که این موضوع باید به صورت عینی مدیریت و در رسانهها اطلاعرسانی شود.
حاجیزاده گفت: استفاده از ظرفیت بزرگان، معتمدین و متنفذین شهر و روستا برای افزایش مشارکت، چه در قالب هیئتهای اجرایی و چه خارج از آن، بسیار حائز اهمیت است.
وی در پایان خطاب به نمایندگان مجلس افزود: انتظار داریم نمایندگان فرهیخته استان در کمیسیونهای مربوطه، اصلاح قوانین نحوه نظارت دولت بر کار شوراها و شهرداریها را پیگیری کنند تا وزارت کشور و استانداریها از همان ابتدا ابزار قانونی لازم برای نظارت، ارشاد و توصیه را داشته باشند و کار به شورای حل اختلاف نکشد.
