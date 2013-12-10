اسامی نمایندگانی که بن دریافت کردند اعلام شود/ تهدید به استعفا در صورت تامین نشدن بودجه یک سد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: طی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشخص شده است که 35 نفر از نمایندگان مجلس مبالغی را از سازمان تأمین اجتماعی به صورت بن و غیره دریافت کردند. لازم است برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش افکار عمومی، اسامی نمایندگانی که مبالغی را دریافت کرده اند، اعلام شود تا نمایندگان مورد سوءظن قرار نگیرند.

وی در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات و پروژه های نیم تمام در شهرستان بوکان اشاره کرد و گفت:پروژه های عمرانی بوکان تعطیل شده و معطل مبالغی از سوی دولت تدبیر و امید برای راه اندازی و اتمام پروژه های عمرانی هستند. پمپاژ جوانان تحصیل کرده از دانشگاه ها به بدنه جامعه خیلی از ناامیدی را در جوانان تحصیل کرده ایجاد کرده است .ایجاد اشتغال برای جوانان وظیفه ذاتی دولت است که یا باید به آن ها کاری واگذار شود یا به آن ها حق بیمه بیکاری پرداخت شود.

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه بانک ها وام های ملیاردی به نور چشمی ها می دهند اما مردم عادی ما لنگ 2.3 میلیون وام هستند.اظهار داشت:فضای آموزشی در شهرستان‌های بوکان و روستاها قابل قبول نیست. مراکز بهداشت فاقد پزشک عمومی هستند و هیچکس پاسخگو نیست . زیرمیزی پزشکان مردم را اذیت می‌کند و وزیر کاری را در این مورد انجام نمی‌دهد. شوراهای روستا تمام بار مشکلات را به دوش می‌کشند و هیچ حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند. دهیاران از امنیت شغلی برخوردار نیستند و دولت برای استخدام آنها باید اقدامی انجام دهد.

وی بااشاره به لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت گفت:راه‌اندازی فعالیت پروژه‌های نا تمام منوط به داشتن نگاه عدالت‌خواهانه است. دولت در بودجه خود استدلال آورده است که بودجه عمرانی محدود به طرح‌هایی که بیش از 80 درصد پیشرفت داشته‌اند اختصاص پیدا کند، در حالی که با این رویه طرح‌ها در مناطق محروم که کمتر از این پیشرفت داشته است نادیده گرفته می‌شود و همان طرح‌هایی ادامه پیدا می‌کنند که دولت قبلی به آنها عنایت داشته است.

عثمانی در پایان با بیان اینکه از شروع عملیات سد سیمینه بیست سال می گذرد،خطاب به وزیر نیرو گفت:آقای چیت چیان اگر بودجه سد سیمینه درست نشود بنده از همین جا استعفایم را تقدیم می کنم.



