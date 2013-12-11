رئیس کمیته بانکی سنا خواستار به تعویق افتادن تحریم های جدید ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که سناتور "باب منندز" رئیس کمیته روابط خارجی سنا در تلاش است تا پیش از آغاز سال نوی میلادی تحریم های جدیدی را علیه ایران در سنا به تصویب برساند، سایت خبری پولوتیکو به نقل از سناتور "تیم جانسون" رئیس کمیته بانکی سنا، اعلام کرد که می توان بررسی این تحریم های جدید را به تعویق انداخت.

این در حالی است که قرار است امروز چهارشنبه "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، با حضور در سنا قانونگذاران آمریکایی را در جریان جزئیات توافق هسته ای انجام شده میان ایران و کشورهای 1+5 قرار دهد. کری روز گذشته نیز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شده و با نمایندگان صحبت کرده بود.

پولوتیکو در خصوص این خبر می نویسد : رئیس کمیته امور بانکی سنا اعلام کرد که این کمیته بررسی تحریم های جدید ایران را به تعویق می اندازد.



رویترز نیز در این خصوص می نویسد : پس از آنکه وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از کنگره خواستند تا از بررسی تحریمهای تازه ایران خودداری کنند٬ رئیس کمیته بانکی سنا اعلام کرد که مایل است تلاشها در این زمینه را متوقف کند.

سناتور دموکرات تیم جانسون دیروز سه شنبه گفت: رئیس جمهور و وزیر خارجه با دلایل محکمی خواهان توقف اقدام کنگره در راستای تحریم های جدید علیه ایران شدند و بنابراین من مایلم که از این درخواست حمایت کرده و فعالیتهای کمیته بانکی را در حال حاضر متوقف کنم.

کمیته بانکی سنای ایالات متحده مسئولیت نظارت بر قانون تحریم ها در این کشور را بر عهده دارد.

این اظهارات جانسون پس از آن مطرح شد که جان کری روز سه شنبه با حضور در کنگره٬ در گفتگو با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان٬ از اعضای کنگره خواست تا شانس پایان دادن به موضوع هسته ای ایران از طریق راه حل صلح آمیز را از بین نبرند.

کری در جلسه دیروز گفت: این یک لحظه بسیار حساس دیپلماتیک است و ما شانس آن را داریم تا تلاش کنیم یکی از نگرانی های جدی مرتبط با امنیت ملی‌ را که دنیا با آن روبرو است٬ از طریق صلح آمیز حل کنیم. ما اکنون بر سر یک دو راهی هستیم. یک مسیر می تواند به یافتن راه حلی پایدار برای پایان دادن به نگرانی های بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران بینجامد و راه دیگر می تواند به دوام دشمنی و به طور بالقوه به جنگ ختم شود.

در همین رابطه "محمد جواد ظریف" وزیر امور خارجه ایران، نیز در مصاحبه با مجله آمریکایی تایم هشدار دارد که اعمال تحریم های جدید علیه ایران موجب مرگ توافق هسته ای ژنو خواهد شد.