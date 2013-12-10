جان کری بار دیگر به کنگره می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، در پی تهدید ایران مبنی بر اینکه تحریم های جدید توافق ژنو را نابود خواهد کرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا برای منصرف کردن نمایندگان کنگره از تصویب تحریم های جدید علی ایران امروز بار دیگر به کنگره می رود.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه آمریکا برای متقاعد کردن اعضائ کنگره برای صرف نظر کردن از تصویب تحریم های جدید تحت فشار است.

این رسانه آمریکایی علت تلاش جدید کری برای جلوگیری کردن از اعمال تحریم های جدید علیه ایران را تهدید روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خوانده است که در مصاحبه با تایم گفته بود تصویب تحریم های جدید توافق هسته ای ژنو را نابود خواهد کرد.