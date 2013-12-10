  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

جان کری بار دیگر به کنگره می رود

جان کری بار دیگر به کنگره می رود

در پی تهدید اخیر برخی اعضاء کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران جان کری وزیر خارجه آمریکا از کنگره آمریکا خواهد خواست تا تحریم های جدیدی راعلیه ایران تصویب نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز ، در پی تهدید ایران مبنی بر اینکه تحریم های جدید توافق ژنو را نابود خواهد کرد، جان کری وزیر خارجه آمریکا  برای منصرف کردن نمایندگان کنگره از تصویب تحریم های جدید علی ایران امروز بار دیگر به کنگره می رود.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه آمریکا برای متقاعد کردن اعضائ کنگره برای صرف نظر کردن از تصویب تحریم های جدید تحت فشار است.

این رسانه آمریکایی علت تلاش جدید کری برای جلوگیری کردن از اعمال تحریم های جدید علیه ایران را تهدید روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خوانده است که در مصاحبه با تایم گفته بود تصویب تحریم های جدید توافق هسته ای ژنو را نابود خواهد کرد.

 

کد مطلب 2193038

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها