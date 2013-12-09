تحریم های جدید توافق هسته ای را از بین می برد/چنین کاری قابل توجیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه ای اختصاصی با مجله تایم به گفتگو درباره توافق هسته ای ژنو بین ایران و گروه 1+5 پرداخت.

وی در این مصاحبه مهمترین اختلاف ایران و گروه 1+5 را لغو تحریم های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا و همچنین داشتن حق غنی سازی از سوی ایران خواند.

وزیر خارجه کشورمان در این خصوص گفت این دو موضوع مسائلی هستند که برای رسیدن به توافق نهایی در حال مذاکره کردن درباره آنها هستیم.

ظریف درباره موانع موجود بر سر راه دستیابی به یک توافق هسته ای دائم گفت :من مانعی نمی بینم و ما می توانیم به یک توافق برسیم، اما برخی عرصه ها سخت هستند مثلا یکی از عرصه های سخت آنها این است که ما چگونه به غربی ها تضمین بدهیم که تاسیسات آب سنگین اراک کاربرد صلح آمیز دارد.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال خبرنگار تایم که از او پرسید "مگر شما چه نیازی به اراک دارید؟" گفت: ما چه نیازی به اراک داریم؟ ما نیاز به تولید رادیو ایزوتوپ برای مقاصد پزشکی داریم و برای این منظور حتی تاسیسات اراک به تنهایی کافی نیست.

محمد جواد ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران خواهان سطحی از غنی سازی است که پاسخگوی تاسیسات فعلی بشد گفت: ما به دنبال پذیرش اقداماتی هستیم که صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ما را ثابت کند و درباره بقیه مسائل بعدا با حسن نیت تصمیم گیری خواهد شد. ما قصد ساخت سلاح هسته ای را نداریم و این مسئله در دکترین امنیتی ما جایگاهی ندارد و آن را به نفع منافع خود نمی دانیم.

وزیر خارجه کشورمان در خصوص موضوع سوریه تاکید کرد که در جریان مذاکرات هسته ای صحبتی درباره سوریه با طرف آمریکایی نداشته ایم و آنچه که برای ما مهم است ثبات و امنیت سوریه است و اینکه چه کسی در سوریه قدرت را در دست داشته باشد، موضوعی است که باید مردم سوریه درباره آن تصمیم بگیرند.

همچنین در خصوص برخی مخالفت ها با توافق هسته ای ایران و آمریکا در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس ظریف گفت: من در سفری که به کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتم استقبال خوبی از من شد و ما مذاکرات مثبتی داشتیم و همگی آنها از توافق ژنو استقبال کردند و آن را تحولی مهم برای منطقه خواندند.

وی در ادامه گفت من حتی قصد دیدار از عربستان را داشتم و برنامه ریزی هایی هم انجام شد، اما اشکالاتی در برنامه ها به وجود آمد و به همین خاطر ترجیح دادیم این سفر در فرصتی مناسب تر صورت گیرد و این به معنی وجود مشکل سیاسی بین ایران و عربستان نیست، ما فقط اختلافاتی داریم که وجود چنین اختلافاتی بین اعضاء یک خانواده حتی برادرها امری طبیعی است.

ظریف درباره دورنمای همکاری های بیشتر ایران و آمریکا در آینده در موضوعاتی مثل افغانستان گفت: باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا رفتارها در جریان مذاکرات فعلی و در روند اجرایی کردن توافق اخیر منجر به اعتماد سازی خواهد شد یا خیر.

وزیر خارجه ایران در ادامه با اشاره به احتمال تصویب تحریم های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا تصریح کرد: چنین اقدامی کل توافق را از بین خواهد برد، زیرا ما دوست نداریم تحت فشار مذاکره کنیم و تصویب چنین تحریمی بیانگر این خواهد بود که طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست و به دنبال حل و فصل مسئله نیست.

وی در ادامه گفت هرچند ما با اختلافات در درون آمریکا آشنا هستیم، اما این موضوع توجیه پذیر نیست. ما هم پارلمانی داریم که در صورت شکست مذاکرات هر تصمیمی که بگیرد نافذ و اجرایی خواهد شد ما فعلا از نمایندگان مجلسمان خواسته ایم از اتخاذ چنین تصمیم هایی خودداری کنند، زیرا ما نمی خواهیم آغازگر چنین کاری باشیم.