تلاش کنگره برای تصویب تحریم جدید نابودکننده توافق با ایران/ توافق ژنو در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار مطلبی تلاش برخی نمایندگان کنگره این کشور برای تصویب دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران را برای توافق هسته ای ژنو نابود کننده خواند.

نویسنده در سرمقاله این روزنامه با اشاره به برخی مخالفت های موجود علیه این توافق در درون ایران و آمریکا می نویسد: جدی ترین تهدید علیه این توافق از درون آمریکا است.

در ادامه این مطلب آمده است در روزهای اخیر خبرهایی منتشر شده است که نشان می دهند دو سناتور با نفوذ آمریکایی یعنی رابرت منندز دموکرات و مارک کیرک جمهوری خواه در حال تهیه دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران هستند.

به نوشته این روزنامه هدف این سناتورها قطع صادرات نفت ایران در پایان 6 ماه در صورتیکه ایران توافق هسته ای موقت با گروه 1+5 را اجرا نکند خواهد بود.

بر اساس این نوشته ، هم دولت آمریکا و هم ایران درباره تصویب این تحریم ها هشدار داده اند و اعلام کرده اند تصویب چنین لایحه ای می تواند نابود کننده توافق هسته ای باشد.

نویسنده مطلب در پایان می نویسد:نتیجه چنین تحریم هایی نامشخص است اما آنچه که مسلم و واضح است این است که تصویب چنین تحریم های نه تنها سازنده نیست بلکه حتی ضروری هم نیست زیرا کنگره در آینده می تواند هر وقت که بخواهد چنین تحریم هایی تصویب کند. همچنین چنین مصوبه ای موجبات خشم ایران را فراهم خواهد کرد.

همچنین نویسنده تصریح می کند از آنجائیکه در متن توافقنامه تصریح شده است در این 6 ماه نباید تحریم جدید علیه ایران اعمال شود تصویب تحریم های جدیدی نوعی تخطی از توافقنامه خواهد بود که باعث افزایش بی اعتمادی ایرانی ها خواهد شد و از همه مهمتر امیدها برای حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران را از بین خواهد برد.