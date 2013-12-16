اتمام طرح ها و پروژه هاي بزرگ ريلي استان مرکزی در اولویت قرار گیرد

جلال الدین کوکنار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسيدن هفته حمل و نقل و تقدير از زحمات كاركنان حوزه حمل و نقل ريلي گفت: راه آهن به عنوان يك شريان ارتباطي موثر جايگاه ويژه اي را در رشد و توسعه اقتصادي استان مركزي و شهرستان اراك به خود اختصاص داده است.

وي افزود: قابليت حمل انبوه بار و توليدات كارخانجات استان،صرفه جويي در مصرف انرژي، سرعت بالاي جابه جائي و ايمني بيشتر و همچنين قيمت تمام شده پايين تر نسبت به ساير بخش هاي حمل و نقل از مزاياي حمل و نقل ريلي در بخش بار مي باشد.

كوكنار افزود: با توجه به جايگاه خوب راه آهن در استان و همچنين در شبكه ريلي كشور باعث شده تا مسئولان توجه خود را به اين بخش معطوف دارند.

حمايت و توجه خاص مسئولين به راه آهن اراك

وی اظهار اميدواري كرد با حمايت و توجه خاص مسئولان به راه آهن اراك در اتمام طرح ها و پروژه هاي بزرگ ريلي استان مانند دو خطه كردن مسير اراك-قم شاهد توسعه بيش از پيش راه آهن استان باشيم.

مديركل راه آهن اراك با بيان اينکه ‌اعتبارات براي اجراي پروژه هاي ريلي اهميت دارد، اضافه کرد:‌ در برنامه هاي كلان کشور حمل و نقل ريلي در اولويت بوده و در برنامه پنجم و سند چشم‌انداز 1404 بر آن تأکيد شده است كه تحقق اهداف اين سند نيازمند عزم جدي است.

كوكنار افزود: در سيستم حمل و نقل جاده‌اي ميزان تصادفات 50 برابر حمل و نقل ريلي، نسبت توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي 20 برابر سيستم ريلي است به همين دليل در سند چشم‌انداز به توسعه ناوگان ريلي تأکيد شده است.

استان مركزي به دليل صنعتي بودن نيازمند خطوط ريلي

وي با اشاره به جايگاه راه آهن در استان مركزي گفت: استان مركزي به دليل صنعتي بودن نيازمند خطوط ريلي برای انتقال كالا و مواد اوليه است كه در اين راستا اقدامات خوبي با توجه به امكانات صورت گرفته كه مي توان به توسعه خطوط ريلي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند و راه اندازي خطوط حمل سنگ آهن اشاره كرد.

كوكنار افزود: مدير كل راه آهن اراك در خصوص ابتدا و انتهاي حوزه استحفاظي راه آهن اراك گفت: محدوده اين اداره کل،از خروجي ايستگاه ساقه، واقع در استان قم شروع، از استان مركزي عبور و از يك سو به ايستگاه ملاير واقع در استان همدان و از سوي ديگر به ابتداي ايستگاه ازنا واقع در استان لرستان ختم مي شود و مرکز اين اداره کل در شهر اراک قرار دارد.

وی افزود: طول خطوط اصلي 304 کيلومتر و طول خطوط تجاري 55.7 کيلومتر است. همچنين تعداد تونلها شش دستگاه به طول 1500 متر است. راه آهن اراك داراي 15 ايستگاه است كه 2 ايستگاه اصلي و 13 ايستگاه فرعي هستند.

