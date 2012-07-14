جابجایی بیش از 373 هزار مسافر از طریق راه آهن اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عامری افزود: از این تعداد 192 هزار و 127 نفر، مسافران خروجی از ایستگاه های این ناحیه و 181 هزار و 228 نفر، مسافران ورودی بوده اند.

وی گفت: تعداد جابجایی مسافر در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سه درصد رشد داشته است.

مدیرکل راه آهن اراک یادآور شد: در سه ماهه نخست سال گذشته 361هزار و 352 مسافر از طریق این راه آهن اراک جابه جا شده بودند.

عامری افزود: قطار به عنوان مطمئن ترین وسیله برای مسافرت در بین مردم شناخته شده و حوزه خدمات این بخش مسافربری در کشور روز به روز در حال گسترش است.