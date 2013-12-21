احمد مهدوی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به قطع کامل و یا اعمال محدودیت در گازرسانی به صنایع پتروشیمی کشور به دلیل کمبود گاز، گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری، محدودیت‌هایی در گازرسانی به صنایع پتروشیمی کشور اعمال شده است.



دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی با اعلام اینکه تا پیش از اعمال محدودیت‌ها، به طور متوسط روزانه صنایع پتروشیمی کشور 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک دریافت می‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر گازرسانی به مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول توسط شرکت ملی گاز به طور کامل قطع و یا با محدودیت روبرو شده است.



این مقام مسئول یکی از دلایل کمبود گاز را تاخیر در ساخت و راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی اعلام کرد و افزود: در این بین صنایع پتروشیمی کشور مکاتباتی با بیژن زنگنه وزیر انجام داده است.



مهدوی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی اولویت وزارت نفت تامین گاز مترکان خانگی و تجاری است، تبیین کرد: از مجموع 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز دریافتی پتروشیمی‌ها حدود 40 تا 50 درصد حجم انتقال گاز به این واحدها کاهش یافته است.



دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی میزان گاز دریافتی از شرکت گاز در طول چند روز اخیرا را حدود 20 میلیون مترمکعب عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون تمامی مجتمع‌های پتروشیمی گازسوز با مشکل جدی کمبود گاز طبیعی روبرو هستند.



به گزاشر مهر، عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت هم با بیان اینکه در روزهای گذشته چند مجتمع پتروشیمی به علت افزایش مصرف گاز خانگی و تجاری با توقف و یا کاهش تولید مواجه شده اند، گفته است: اما با برنامه ریزی های انجام شده هیچ کمبودی در بازار محوصلات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری وجود ندارد.



مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: تولید در روزهای آتی و با میزان کاهش برودت هوا و در پی آن کاهش مصرف گاز به حالت عادی باز خواهد گشت ولی تا آن زمان با تدابیر اتخاذ شده کنترل های لازم بر بازار و میزان عرضه با جدیت ادامه می یابد.



این مقام مسئول ادامه داد: مذاکره با شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب برای تامین خوراک مورد نیاز مجتمع های پتروشیمی ادامه دارد و تفاهم های خوبی تاکنون انجام شده است.



به گزارش مهر، همزمان با رشد 70 درصدی مصرف گازوئیل نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز، جریان گاز برخی از شهرها و روستاهای آذربایجان غربی قطع و با افت فشار روبرو شده است که شرکت ملی گاز علت این قطعی را مشکلات فنی اعلام می‌کند.



علاوه بر این، در طول هفته گذشته به دلیل کمبود گاز طبیعی، گازرسانی به برخی از صنایع همچون کارخانه‌های سیمان و نیروگاه‌های برق به طور کامل متوقف و یا به حداقل کاهش یافته است.