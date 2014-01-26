دلایل سقوط آزاد صادرات پتروشیمی/ شرط جدید نفتی ایران برای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، برای سال جاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور صادرات 17.4 میلیون تن محصول پتروشیمی با ارز آوری به‌طور تقریبی حدود 13 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کرده است.



از این رو انتشار آخرین گزارش رسمی گمرک حاکی از آن است که در طول 10 ماه نخست سال جاری حدود 9 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و فرآورده پلیمری توسط ایران به بازارهای جهانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد از نظر وزنی و ارزشی کاهش داشته است.



احمد مهدوی در گفتگو با مهر درباره دلایل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران گفت: سال گذشته ایران حدود 11 میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر کرد و قطعا تا پایان اسفند ماه سال جاری معادل سال گذشته محصول پتروشیمی صادر خواهد شد.



دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی یکی از مهمترین دلایل کاهش صادرات، افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی است، تصریح کرد: میزان محصولات عرضه شده در بازارهای داخلی به منظور تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش قابل توجه ای داشته است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون واردات هرگونه محصول پتروشیمی به داخل کشور متوقف شده است، بیان کرد: از این رو در کنار توقف واردات، مجتمع‌های پتروشیمی به خوبی خوراک و نیاز بازارهای داخلی صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلیمری کشور را تامین کرده اند.



وی با بیان اینکه با توجه به قیمت 3000 تومانی برای دلار آزاد واردات پتروشیمی سایر کشورها به داخل ایران توجیه اقتصادی ندارد، تبیین کرد: از این رو یکی از دلایل کاهش صادرات تامین نیازهای داخلی است.



کاهش شدید گازرسانی به پتروشیمی‌ها



مهدوی در ادامه دومین عامل کاهش صادرات محصولات پتروشیمی را کاهش شدید گازرسانی به صنایع پتروشیمی به ویژه در طول دو ماه گذشته تاکنون اعلام کرد و افزود: هم اکنون خوراک مایع و گاز طبیعی به عنوان خوراک به طور کامل در اختیار پتروشیمی‌ها قرار نمی‌گیرد.



دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، تاکید کرد: کاهش گازرسانی و تامین خوراک پتروشیمی منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری شده است.



به گزارش مهر، آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت حاکی از آن است که با وجود نیاز روزانه پتروشیمی‌ها به 30 تا 35 میلیون مترمکعب گاز به دلیل کسری تولید و مصرف گاز، از اواسط اذر ماه سال جاری گاز برخی از واحدهای پتروشیمی همچون اوره، آمونیاک و متانول به طور کامل قطع و گازرسانی به سایر واحدهای پتروشیمی به شدت محدود شده است.



شرط جدید نفتی ایران برای اروپا



مهدوی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت از سرگیری صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، توضیح داد: هم اکنون با توجه به نیاز صنایع تکمیلی داخلی پتروشیمی‌ها با مازاد تقاضا از سوی مشتریان داخلی و بین‌المللی روبرو هستند.



دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی شرکت‌های مختلف جهان از جنوب شرق آسیا تا آفریقا برای خرید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران صف کشیده اند، تاکید کرد: اجرای توافق ژنو تاثیری بر روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران نخواهد گذاشت.



این مقام مسئول با اعلام اینکه ایران با توجه به افزایش تقاضا برای محصولات خود تنها در صورت دریافت پیشنهادهای قیمتی بالاتر حاضر به صدور محصولات پتروشیمی خود به کشورهای اروپایی است، گفت: زیرا در شرایط فعلی با مازاد تقاضا برای انواع محصولات پتروشیمی ایران روبرو هستیم.



وی همچنین یکی از آثار مثبت لغو تحریم‌های پتروشیمی پس از توافق ژنو را واردات کالا، تجهیزات و قطعات یدکی، انواع کاتالیست و خرید تکنولوژی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: پیش از دستیابی به توافق ژنو هم مشکلی برای صادرات پتروشیمی به بازارهای پر مشتری آسیایی نداشتم.