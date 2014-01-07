آغاز عملیات گسترده ارتش در الرمادی/ سرکرده داعش پیش از تجاوز به دختری در فلوجه به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المیادین، رومان نادال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از درگیری ها در شهرهای الفلوجه و الرمادی ،حمایت فرانسه از دولت بغداد را در مقابله با شبه نظامیان وابسته به القاعده اعلام کرد و گفت : گفتگوی های سیاسی با حضور همه احزاب و گروه های سیاسی عراقی راه حل پایان بی ثباتی در این کشور است .

در همین رابطه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در تماسی تلفنی با نخست وزیر عراق حمایت واشنگتن از جنگ عراق با شبه نظامیان وابسته به القاعده را اعلام کرده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرد، آمریکا تحویل تجهیزات نظامی به ارتش عراق برای مقابله با شبه نظامیان القاعده را تسریع خواهد بخشید.



از سویی دیگر ارتش عراق حملات گسترده ای را از شمال و جنوب شهر الرمادی علیه شبه نظامیان القاعده آغاز کرده است.

از شهر الفلوجه نیز خبر می رسد ابوطفیل قفقازی از فرماندهان گروه تروریستی داعش که قصد تجاوز به یک دختر را در فلوجه داشت، توسط عشایر الانبار به هلاکت رسید.

همچنین انفجاری در نزدیکی یک مقر پلیس در مرکز شهر کرکوک باعث کشته و زخمی شدن چند نفر شد.

