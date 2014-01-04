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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۵۸

اخبار امنیتی عراق/

اخبار ضد و نقیض از فلوجه/حمله افراد مسلح به غرب الانبار

اخبار ضد و نقیض از فلوجه/حمله افراد مسلح به غرب الانبار

اخبار ضد و نقیض از وضعیت امنیتی در شهر فلوجه و حمله افراد مسلح به غرب استان الانبار از جدیدترین اخبار امنیتی عراق به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع امنیتی در عراق در خبری فوری مدعی شد که فلوجه از کنترل ارتش عراق خارج شده و تحت سیطره گروه های مسلح وابسته به القاعده قرار گرفته است.

در جریان درگیری افراد مسلح با نیروهای ارتش عراق در فلوجه نیز 7 نفر از جمله دو کودک و یک زن کشته شدند و دهها نفر دیگر نیز زخمی شدند. العربیه نیز اعلام کرد که وضعیت امنیتی در شهر فلوجه به هم ریخته است و عشایر هم اکنون بر این شهر سیطره پیدا کرده اند.

المیادین نیز گزارش داد که افراد مسلح به یک مرکز پلیس در غرب الانبار حمله کردند. خبر دیگر اینکه نیروهای پلیس عراق دو نفر از افراد مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش را در استان صلاح الدین بازداشت کردند.

نیروهای پلیس عراق در استان صلاح الدین همچنین 15 فرد تحت تعقیب را به اتهام ارتکاب اقدامات تروریستی در الشرقاط و بیجی در شمال تکریت بازداشت کردند.

 

 

کد مطلب 2207355

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