تهدید حریم میراث جهانی بم / تفریح هوایی در آسمان تخت جمشید

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته سومین نشست فصلی سازمان میراث فرهنگی با هنرمندان صنایع دستی در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد و در آن هنرمندانی که بیشترشان مدتها بود با سازمان میراث فرهنگی قهر کرده بودند به سازمان آمدند.

در این بین از ده نفر از پیشکسوتان هنرهای سنتی و صنایع دستی تقدیر شد و سخنرانان نیز خواسته هایشان را به رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کردند یکی از این خواسته ها تاسیس نگارستان هنرهای سنتی بود.

عضو گروه هنرهای سنتی گفت: نگارستان هنرستانهای سنتی و موضع این هنر تاسیس شود. همچنین بهتر است که یکی از فرهنگسراها کاربری آموزشی هنرهای سنتی را داشته باشند.

سمینارهای بیهوده حذف و هزینه آن در حوزه صنایع دستی صرف شود

از دیگر خواسته های فعالان صنایع دستی در این برنامه این بود: تشویق مردم برای خرید صنایع دستی و پخش برنامه های معرفی این هنر در شبکه های ماهواره ای برای آشنایی کشورهای خارجی با صنایع دستی ایرانی و حذف سمینارهای بیهوده و صرف هزینه آن برای صنایع دستی و ورود صنایع دستی به کتابهای درسی.

در این برنامه بیشترین تعداد هنرمندانی که حضور پیدا کرده بودند را هنرمندان هنرهای سنتی تشکیل می دادند نه صنایع دستی همچنین متولیانی که در این مراسم سخنرانی کردند همگی هنرهای سنتی را در اولویت قرار دادند نه صنایع دستی را. این موضوع در انتخاب هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی هم دیده می شد.

لغو تورهای هوایی در آسمان تخت جمشید

یکی از شرکتهای هواپیمایی در شیراز یک فروند هواپیمای اختصاصی دو نفره و فوق سبک را در اختیار گردشگران قرار داده است تا بتوانند روی آسمان مجموعه تاریخی تخت جمشید پرواز کنند. آنها به متقاضیان خود می گویند این پرواز در ارتفاع 6 تا 8 هزار پایی از فرودگاه زرقان تا شیراز انجام می شود و پایین تر نمی آید با این حال می توان عکسهای خوبی از آسمان تخت جمشید گرفت.

محمدحسن صالبیان رئیس بنیاد پارسه پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: پیش از این یک فروند هواپیمای نیروی انتظامی در حریم این مجموعه تاریخی پرواز می کرد که ما از آنها خواستیم این کار را تکرار نکنند. چون طبق قانون عبور هواپیما از محدوده آسمان تخت جمشید و یا آثار تاریخی به علت خطر ناشی از سقوط احتمالی آن، ممنوع است. در این باره نامه ای را به آژانس مربوطه نیروی انتظامی و اداره فرودگاهها نوشته ایم تا هر چه زودتر این تورهای هوایی را لغو کنند.

طالبیان درباره اینکه این آژانس هوایی ادعا کرده از یکسال پیش این تور هوایی را بر فراز تخت جمشید برگزار می کند گفت: این آژانس تبلیغ دروغی انجام داده چرا که تا کنون هواپیماهای تفریحی در این محدوده دیده نشده است.

تهدید حریم مرکزی ارگ بم به دلیل ایجاد محله زاغه نشین

زاغه نشینانی که در پی زلزله ده سال پیش بم آواره شده بودند، در حریم مرکزی میراث جهانی بم خانه هایی با مصالح ایرانیت سیمانی ساخته اند به طوریکه نمایندگان یونسکو و ایکوموس نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند ولی مسئولان شهر بم بی اعتنا به وضعیت این مردم، هنوز فکری به حال این محله خود ساخته نکرده اند.

زاغه نشینی در حریم اثر جهانی بم و گسل زلزله

این محله که در میان اهالی شهر بم به محله قشمی یا زاغه نشین ها شهرت دارد توسط گروهی از مهاجران شهرهای مجاور بم و اهالی زلزله زده ایجاد شده است که به دلیل نداشتن توان مالی برای اجاره یک خانه در شهر به این مکان آمده اند. آنها در زمین های ارزان قیمت این منطقه خانه هایی با ایرانیت و یا بلوک سیمانی ساخته اند و برخی دیگر کانکسهایی را که در زمان زلزله گرفته بودند به محل اسکان دائمی شان تبدیل کرده اند.

اما برخی دیگر از آنها ساکن شهرهای اطراف مثل سیستان و بلوچستان هستند که به این منطقه مهاجرت کرده اند و خانه هایی روی زمینهایی ساخته اند که مجوزی از سوی شهرداری برای ساخت و ساز ندارد و مالک زمینها را فردی به نام قشمی می شناسند. البته نمی دانند کیست و چه کاره است.

کتیبه مسجد جامع یزد جزء چند سرقت بزرگ آثار هنری

پلیس بین الملل اینترپل، کتیبه مسجد جامع یزد را به عنوان یکی از سرقتهای بزرگ هنری و تاریخی در سال 2011 معرفی کرد. پلیس اینترپل این کتیبه را جزو سرقتهای مهم سال 2011 قلمداد کرده است که روی ديوار شمالي و نزديك به صحن هشتي شرقي مسجد جامع یزد قرار داشت و نامش «كتيبه 14 معصوم» بود.

کتیبه چهارده معصوم یزد

شگفتی دزدی این کتیبه که دیماه سال 88 انجام شده در این است که چگونه دو دزد جوان توانسته اند از مسجد جامع شهر كه قلب تپنده شهر بوده است و امروزه بيش از 20 دوربين در آن قرار دارد و در نزدیکی پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد است، با آسودگی خیال کتیبه ارزشمند آن را بدزدند.

ایران جزو 20 مقصد گردشگری مهم در سال 2014

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: گزارش هایی که در رسانه های مهم آمریکا و انگلستان منتشر شده،نگاه مثبتی به گردشگری در ایران داشته اند و در دو مقاله عنوان شده که ایران جزو 20 مقصد گردشگری مهم در سال 2014 خواهد شد. در روزنامه لوس انجلس تایمز نیز آمده که دولت ایران تمهیدات لازم را ایجاد کرده تا گردشگران با رغبت وارد ایران شوند.

محمد علی نجفی، افزود: فضای عمومی کشور درحال حاضر امیدواری ها را نسبت به رفع مشکلات افزایش داده و این فضای امید بخش حتی در سطح بین الملل نیز مشاهده می شود.

وی گفت: با بیان اینکه در حال حاضر در فضای عمومی بین المللی تمایل برای سفر به ایران افزایش یافته است ادامه داد: باید از فرصت ها برای سفر راحت همراه با رغبت برای گردشگران خارجی استفاده کرد.