تهدید حریم میراث جهانی بم / تفریح هوایی در آسمان تخت جمشید

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته سومین نشست فصلی سازمان میراث فرهنگی با هنرمندان صنایع دستی در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد و در آن هنرمندانی که بیشترشان مدتها بود با سازمان میراث فرهنگی قهر کرده بودند به سازمان آمدند.
در این بین از ده نفر از پیشکسوتان هنرهای سنتی و صنایع دستی تقدیر شد و سخنرانان نیز خواسته هایشان را به رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کردند یکی از این خواسته ها تاسیس نگارستان هنرهای سنتی بود.
عضو گروه هنرهای سنتی گفت: نگارستان هنرستانهای سنتی و موضع این هنر تاسیس شود. همچنین بهتر است که یکی از فرهنگسراها کاربری آموزشی هنرهای سنتی را داشته باشند.
در این برنامه بیشترین تعداد هنرمندانی که حضور پیدا کرده بودند را هنرمندان هنرهای سنتی تشکیل می دادند نه صنایع دستی همچنین متولیانی که در این مراسم سخنرانی کردند همگی هنرهای سنتی را در اولویت قرار دادند نه صنایع دستی را. این موضوع در انتخاب هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی هم دیده می شد.
محمدحسن صالبیان رئیس بنیاد پارسه پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: پیش از این یک فروند هواپیمای نیروی انتظامی در حریم این مجموعه تاریخی پرواز می کرد که ما از آنها خواستیم این کار را تکرار نکنند. چون طبق قانون عبور هواپیما از محدوده آسمان تخت جمشید و یا آثار تاریخی به علت خطر ناشی از سقوط احتمالی آن، ممنوع است. در این باره نامه ای را به آژانس مربوطه نیروی انتظامی و اداره فرودگاهها نوشته ایم تا هر چه زودتر این تورهای هوایی را لغو کنند.
طالبیان درباره اینکه این آژانس هوایی ادعا کرده از یکسال پیش این تور هوایی را بر فراز تخت جمشید برگزار می کند گفت: این آژانس تبلیغ دروغی انجام داده چرا که تا کنون هواپیماهای تفریحی در این محدوده دیده نشده است.
زاغه نشینی در حریم اثر جهانی بم و گسل زلزله
این محله که در میان اهالی شهر بم به محله قشمی یا زاغه نشین ها شهرت دارد توسط گروهی از مهاجران شهرهای مجاور بم و اهالی زلزله زده ایجاد شده است که به دلیل نداشتن توان مالی برای اجاره یک خانه در شهر به این مکان آمده اند. آنها در زمین های ارزان قیمت این منطقه خانه هایی با ایرانیت و یا بلوک سیمانی ساخته اند و برخی دیگر کانکسهایی را که در زمان زلزله گرفته بودند به محل اسکان دائمی شان تبدیل کرده اند.
اما برخی دیگر از آنها ساکن شهرهای اطراف مثل سیستان و بلوچستان هستند که به این منطقه مهاجرت کرده اند و خانه هایی روی زمینهایی ساخته اند که مجوزی از سوی شهرداری برای ساخت و ساز ندارد و مالک زمینها را فردی به نام قشمی می شناسند. البته نمی دانند کیست و چه کاره است.
کتیبه چهارده معصوم یزد
شگفتی دزدی این کتیبه که دیماه سال 88 انجام شده در این است که چگونه دو دزد جوان توانسته اند از مسجد جامع شهر كه قلب تپنده شهر بوده است و امروزه بيش از 20 دوربين در آن قرار دارد و در نزدیکی پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد است، با آسودگی خیال کتیبه ارزشمند آن را بدزدند.
محمد علی نجفی، افزود: فضای عمومی کشور درحال حاضر امیدواری ها را نسبت به رفع مشکلات افزایش داده و این فضای امید بخش حتی در سطح بین الملل نیز مشاهده می شود.
وی گفت: با بیان اینکه در حال حاضر در فضای عمومی بین المللی تمایل برای سفر به ایران افزایش یافته است ادامه داد: باید از فرصت ها برای سفر راحت همراه با رغبت برای گردشگران خارجی استفاده کرد.
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