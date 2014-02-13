فتح کاخ نیاوران در روز تاریخی انقلاب/ فروش لباس مردانه و زنانه در سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته رئیس شورای شهر تهران در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی منطقه یک شهر تهران به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رفت و در جریان تدوین دانشنامه تهران بزرگ قرار گرفت و از دو جلد آن رونمایی کرد. این هفته نیز احمد مسجد جامعی در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی حضور یافت. در این برنامه بجنوردی رئیس دایره المعارف اعلام کرد دو جلد از 8 جلد دانشنامه تهران بزرگ آماده شده است. قرار است این دانشنامه 8 جلد باشد که در دو جلد 200 عکس با کیفیت به کار رفته است. همچنین این دانشنامه در بخش شمیران بیش از 1300 مدخل دارد.

بجنوردی این دانشنامه را اولین دانشنامه محلی دانست و گفت: متاسفانه بودجه مرکز دایره المعارف اسلامی 3 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این مقدار تنها یک میلیارد تومان اختصاص داده شده است. همچنین کارکنان مرکز دایره المعارف 5 ماه است که حقوق نگرفته اند.

چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی به ایران آمدند

این هفته، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری کشور از ورود چهار میلیون و 126 هزار گردشگر خارجی در ده ماهه اول سال 92 به کشور خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: این آمار نشان می دهد که میزان ورود گردشگران خارجی به کشور نسبت به مدت مشابه، 21 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز که به ایران آمده اند، به آمار گردشگران خارجی اضافه شده است، گفت: کشورهای اول در تعداد گردشگر خارجی ورودی، عراق آذربایجان، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان سعودی، کویت و هندوستان بوده است.

معاون گردشگری کشور با بیان اینکه آمار گردشگران خروجی از کشور نیز با یک دهم درصد کاهش رو به رو بوده است گفت: حدود پنج میلیون و 700 هزار نفر ایرانی در ده ماهه اول سال 92 از کشور خارج شده اند.

فسخ 20 قرارداد واگذاری بناهای تاریخی

بناهای تاریخی که با صندوق حفظ و احیا قرارداد داشتند فسخ قرارداد شدند در این باره، مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی گفت: نزدیک به 29 قرارداد واگذاری بناهای تاریخی توسط این صندوق بسته شده است که از این تعداد، 20 قرارداد منجر به فسخ و 6 قرارداد با چالش­های حقوقی روبه رو شده است.

احسان ایروانی به خبرنگار مهر گفت: اکنون 20 قرارداد منجر به فسخ و 6 قرارداد با چالش­های حقوقی روبه رو شده و حداقل 4بنا دستخوش تغییرات کلی و جزئی و تخریب قرار گرفته است. در این میان ممکن است برخی از بناهایی که منجر به فسخ شده اند با چالش های قانونی نیز رو به رو شده باشند و یا ... با این حال حداکثر دستیابی به سرمایه­ گذاری مشارکتی تاکنون نزدیک به 20 میلیارد تومان بوده و حجم اشتغالزایی آن به دلیل طولانی شدن عملیات اجرایی و عدم آغاز بهره‌برداری به موقع تا15 درصد کاهش پیدا کرده است.

برپایی نمایشگاه بهاره فروش پوشاک در سازمان میراث فرهنگی

خبرگزاری مهر این هفته از برپایی نمایشگاهی در سازمان میراث فرهنگی خبر داد که در آن برخلاف نمایشگاههای همیشگی سازمان، لباس های مردانه و زنانه به فروش می رسید. نمایشگاه فروش مانتو، کت و شلوار و روسری در محوطه تاریخی سازمان میراث فرهنگی برپا شده که تا پیش از این تمامی نمایشگاههای این ساختمان با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود اما این نمایشگاه صرفا به فروش لباس های بهاره اختصاص دارد.

وجود مانکن ها برای نمایش پوشاک موجب تعجب کارکنان این سازمان فرهنگی شده است حتی قیمت های ارائه شده محصولات آن نیز نشان دهنده تخفیف به کارکنان یک سازمان دولتی نیست چه بسا اگر چنین طرحی نیز قابل اجرا بود می بایست در مکانی دیگر برپا می شد نه سازمانی که هدفش برپایی نمایشگاههای فرهنگی است. یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک خانه اتحادیه تصویب شد پس از مدتها، بلاخره تلاش رسانه ها و فعالان میراث فرهنگی جواب داد و یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تملک و بازسازی خانه – باغ اتحادیه پس از مدتها بحث بررسی و قولهای نایب رییس وقت شورای شهر تهران، مبنی بر خرید خانه، این طرح بلاخره در شورای شهر تصویب شد. پس از تصویب مصوبه، این طرح به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خواهد رفت و درمورد تامین منابع خریداری این اثر تاریخی و کیفیت خریداری آن بحث و بررسی می شود و در مدت یک ماه به صحن علنی شورای شهر باز می گردد تا دوباره به رای گیری گذاشته خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و هتلداری در تهران

پنج شنبه این هفته، هفتمین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردشگری و هتلداری ایران، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد و تا 27 بهمن ادامه دارد.

در اين نمايشگاه كه در فضايي به مساحت 13 هزارو315 متر مربع برگزار شد، 206 شركت ( 182 شرکت داخلي و 24 شرکت خارجي) حضور دارند.

ماجرای کشتی 75 کیلویی طلا و لحظه فتح کاخ نیاوران در روز 22 بهمن

چشم ها را گرد کردند تا باور کنند همه آنچه می بینند، واقعی است. از کشتی 75 کیلویی طلا گرفته تا صابون مخصوص شاه که هنوز خیس بود. فکرش را هم نمی کردند بتوانند پشت میز شاه عکس یادگاری بگیرند و یا روی تخت خواب او بخوابند و قدشان را با قد شاه مقایسه کنند و بگویند از من کوتاه تر بود! و بعد زیر بالشت، کلت شاهی را پیدا کنند و چند وقت بعد 700 کیلو طلا به خزانه بانک مرکزی تحویل دهند تا بشود پشتوانه مالی جمهوری اسلامی نوپای ایران.

22 بهمن سال 57 فردی در حیاط کاخ نیاوران، بلندگویی به دست گرفت و فریاد زد "من آخرین نفری هستم که از کاخ آمدم بیرون. همه رفتند و کسی نیست. اموال را نگه دارید و نگذارید غارت شود." و بعد سوار یک بنز مشکی شد و رفت. حدود صد نفری از جوانان و اعضای هیات فاطمیه مسجد محله نیاوران که توسط حاج آقا مصطفوی امام جماعت مسجد انتخاب و هدایت شده بودند به داخل کاخ رفتند و هر کدام سر از یک گوشه کاخ سلطنتی درآوردند. حوض خانه، اتاق کار، حمام، تالار آیینه و ... .

ساعت 10 و 20 دقیقه صبح درهای کاخی که تا روز قبل از آن، هیچ کدام از نیاورانی ها جرات نگاه کردن به درختانش را هم نداشتند؛ باز شده بود و آنها وارد کاخی شده بودند که به قول گرجی-یکی از همان آن صد نفر- سرحال بودن درختانش آدم را یاد بهشت می انداخت!

علی گرجی آن زمان 16 ساله بود و همه افتخارش این است که با همیاری نیروهای انقلابی نیاوران توانستند کاخ نیاروان را تصرف کنند و اجازه ندهند حتی یک وسیله از کاخ به تاراج برود. گرجی که پدر و مادرش نیز از بومی های نیاوران هستند، با 51 سال سن، چند وقت دیگر بازنشسته می شود. مسئول یگان حفاظت کاخ صاحبقرانیه است. امروز 22 بهمن 1392 سابقه حضور او در کاخ 35 سال می شود ولی با 30 سال سابقه کار بازنشسته خواهد شد چون حضورش در اوائل انقلاب به حساب نیامده است. گرجی همانطور که عکس های 35 سال پیش کاخ را نشان می دهد، سعی کرد تا وضعیت کاخ نیاوران را در روزهای اول انقلاب به خبرنگار مهر توضیح دهد.

او گفت: 90 درصد آنچه که مردم در کاخ نیاوران می بینند همان است فقط درخت ها مثل قبل سرحال نیست و وسایل و اشیای مهم به بانک مرکزی و موزه جواهرات و بنیاد مستضعفان انتقال داده شده است .به عنوان مثال دفتر شاه و حتی وسایل حمام به همان صورت باقی مانده است. ولی کمی از چیدمان اتاق اعلم تغییر کرده و یا برای اینکه بازدید کنندگان آسیبی به اشیا نزنند در بسیاری از بخش ها شیشه گذاشته اند تا کسی وارد اتاق ها نشود. حتی بسیاری از تابلوهای موجود روی همان دیواری قرار دارد که قبلا بوده است. فرش های قرمز رنگی که روی پله ها وجود دارد نیز برای بازدیدکنندگان گذاشته شده تا پارکت زمین باعث سر خوردن آنها نشود . حتی موکت سبز رنگ موجود در اتاق ها هم متعلق به دوره پهلوی است.

طلاهای کاخ نیاوران به خزانه بانک مرکزی رفت