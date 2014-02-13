فتح کاخ نیاوران در روز تاریخی انقلاب/ فروش لباس مردانه و زنانه در سازمان میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته رئیس شورای شهر تهران در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی منطقه یک شهر تهران به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی رفت و در جریان تدوین دانشنامه تهران بزرگ قرار گرفت و از دو جلد آن رونمایی کرد. این هفته نیز احمد مسجد جامعی در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی حضور یافت. در این برنامه بجنوردی رئیس دایره المعارف اعلام کرد دو جلد از 8 جلد دانشنامه تهران بزرگ آماده شده است. قرار است این دانشنامه 8 جلد باشد که در دو جلد 200 عکس با کیفیت به کار رفته است. همچنین این دانشنامه در بخش شمیران بیش از 1300 مدخل دارد.
بجنوردی این دانشنامه را اولین دانشنامه محلی دانست و گفت: متاسفانه بودجه مرکز دایره المعارف اسلامی 3 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این مقدار تنها یک میلیارد تومان اختصاص داده شده است. همچنین کارکنان مرکز دایره المعارف 5 ماه است که حقوق نگرفته اند.
22 بهمن سال 57 فردی در حیاط کاخ نیاوران، بلندگویی به دست گرفت و فریاد زد "من آخرین نفری هستم که از کاخ آمدم بیرون. همه رفتند و کسی نیست. اموال را نگه دارید و نگذارید غارت شود." و بعد سوار یک بنز مشکی شد و رفت. حدود صد نفری از جوانان و اعضای هیات فاطمیه مسجد محله نیاوران که توسط حاج آقا مصطفوی امام جماعت مسجد انتخاب و هدایت شده بودند به داخل کاخ رفتند و هر کدام سر از یک گوشه کاخ سلطنتی درآوردند. حوض خانه، اتاق کار، حمام، تالار آیینه و ... .
ساعت 10 و 20 دقیقه صبح درهای کاخی که تا روز قبل از آن، هیچ کدام از نیاورانی ها جرات نگاه کردن به درختانش را هم نداشتند؛ باز شده بود و آنها وارد کاخی شده بودند که به قول گرجی-یکی از همان آن صد نفر- سرحال بودن درختانش آدم را یاد بهشت می انداخت!
علی گرجی آن زمان 16 ساله بود و همه افتخارش این است که با همیاری نیروهای انقلابی نیاوران توانستند کاخ نیاروان را تصرف کنند و اجازه ندهند حتی یک وسیله از کاخ به تاراج برود. گرجی که پدر و مادرش نیز از بومی های نیاوران هستند، با 51 سال سن، چند وقت دیگر بازنشسته می شود. مسئول یگان حفاظت کاخ صاحبقرانیه است. امروز 22 بهمن 1392 سابقه حضور او در کاخ 35 سال می شود ولی با 30 سال سابقه کار بازنشسته خواهد شد چون حضورش در اوائل انقلاب به حساب نیامده است. گرجی همانطور که عکس های 35 سال پیش کاخ را نشان می دهد، سعی کرد تا وضعیت کاخ نیاوران را در روزهای اول انقلاب به خبرنگار مهر توضیح دهد.
او گفت: 90 درصد آنچه که مردم در کاخ نیاوران می بینند همان است فقط درخت ها مثل قبل سرحال نیست و وسایل و اشیای مهم به بانک مرکزی و موزه جواهرات و بنیاد مستضعفان انتقال داده شده است .به عنوان مثال دفتر شاه و حتی وسایل حمام به همان صورت باقی مانده است. ولی کمی از چیدمان اتاق اعلم تغییر کرده و یا برای اینکه بازدید کنندگان آسیبی به اشیا نزنند در بسیاری از بخش ها شیشه گذاشته اند تا کسی وارد اتاق ها نشود. حتی بسیاری از تابلوهای موجود روی همان دیواری قرار دارد که قبلا بوده است. فرش های قرمز رنگی که روی پله ها وجود دارد نیز برای بازدیدکنندگان گذاشته شده تا پارکت زمین باعث سر خوردن آنها نشود . حتی موکت سبز رنگ موجود در اتاق ها هم متعلق به دوره پهلوی است.
خبرگزاری مهر این هفته همچنین این هفته با یکی دیگر از فاتحان کاخ نیاوران در روز 22 بهمن گفتگویی را منتشر کرد. جمال شاه حسینی را بیشتر کارکنان کاخ نیاوران کلیددار به معنی همه کاره کاخ می دانند چون همیشه مثل 35 سال قبل در کاخ هست و همه رفت و آمدها را زیر نظر دارد از رفت و آمد گردشگران گرفته تا مدیران و کارکنان و حتی مقامات. او روز 22 بهمن سال 57 به همراه صد نفر از جوانان محله نیاوران و اعضای هیات فاطمیه مسجد محل، کاخ نیاوران را فتح کردند بدون شلیک یک گلوله و یا خونریزی و درگیری.
او گفت: شاه یک اتاق استراحت نیمروزی داشت. روی تخت خوابیدم تا قدم را با قد شاه مقایسه کنم. از او 20 سانت بلندتر بودم. دست بردم زیر بالشت و کلت نقره ای شاه کش را پیدا کردم که آماده شلیک بود.
وی ادامه داد: سالهای اول انقلاب هیات هفت نفره ای متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی، ارشاد، نخست وزیری و... به کاخ می آمدند تا از اشیای موجود، فهرست بردارند. من هم از طرف حاج آقا مصطفوی مامور بودم تا کمکشان کنم همه اشیا قیمت گذاری تقریبی و صورت برداری شود. در زمان جنگ، برخی از اشیا را به بنیاد مستضعفان، موزه جواهرات و خزانه بانک مرکزی بردند تا پشتوانه مالی کشور شود. از اشیای داخل کاخ نزدیک به 700 کیلو طلا به بانک مرکزی و 200 تخته فرش نیز به بنیاد مستضعفان و موزه فرش انتقال داده شد.
