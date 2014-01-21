۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

برنامه‌های آخوندی برای خروج بازار مسکن از رکود/ پیگیر افزایش بیشتر وام مسکن هستیم

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای خروج بازار مسکن از رکود، گفت: به دنبال این هستیم با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای خروج بخش مسکن از رکود، اظهار داشت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.

وی بابیان اینکه باید با تحریک تقاضا و افزایش تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی را اجرا کرد، گفت: با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و راه اندازی صندوق‌های پس انداز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص احتمال افزایش بیشتر سقف وام مسکن، افزود: به دنبال این هستیم که سقف وام مسکن برای شکستن رکود بازار افزایش پیدا کند و پیگیر این موضوع از بانک مسکن هستیم.

آخوندی با اشاره به قانون اخذ مالیات پلکانی از واحدهای مسکونی اجاره‌ای، گفت: این روش برای طولانی مدت است و متقاضیان این طرح می‌توانند با طولانی‌تر شدن مدت زمان اجاره پول کمتری را پرداخت کنند. براین اساس هر چه مالیات کمتری به متقاضیان تعلق گیرد موجب رفاه حال آنها می‌شوند و موجران هم برنامه بلند مدتی خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم به زودی برنامه‌های پیشنهادی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان قانون مالیات‌ها اعلام کنیم، بیان کرد: تصمیم گیرنده وام مسکن مهر بانک مرکزی است اما پیگیر افزایش وام مسکن هستیم که آخرین افزایش وام مرحله اول، افزایش وام‌های خرید بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما گفت: این موضوع در قانون برنامه پنجم دولت عنوان و دولت مکلف شده این برنامه را اجرا کند. وی همچنین درباره برنامه وزارت راه برای فرودگاه مهر‌آباد، افزود: برنامه‌ فرودگاه مهر‌آباد مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

