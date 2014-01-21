به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای خروج بخش مسکن از رکود، اظهار داشت: برای خروج رکود از بازار مسکن برنامه‌هایی از جمله روش‌های تامین تسهیلات در نظر داریم تا قدرت خرید مسکن افزایش یابد.



وی بابیان اینکه باید با تحریک تقاضا و افزایش تولید برای خروج از وضعیت رکود، برنامه‌هایی را اجرا کرد، گفت: با انواع روش‌های مالی زمین و ساختمان و راه اندازی صندوق‌های پس انداز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه را اجرایی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص احتمال افزایش بیشتر سقف وام مسکن، افزود: به دنبال این هستیم که سقف وام مسکن برای شکستن رکود بازار افزایش پیدا کند و پیگیر این موضوع از بانک مسکن هستیم.



آخوندی با اشاره به قانون اخذ مالیات پلکانی از واحدهای مسکونی اجاره‌ای، گفت: این روش برای طولانی مدت است و متقاضیان این طرح می‌توانند با طولانی‌تر شدن مدت زمان اجاره پول کمتری را پرداخت کنند. براین اساس هر چه مالیات کمتری به متقاضیان تعلق گیرد موجب رفاه حال آنها می‌شوند و موجران هم برنامه بلند مدتی خواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه امیدواریم بتوانیم به زودی برنامه‌های پیشنهادی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان قانون مالیات‌ها اعلام کنیم، بیان کرد: تصمیم گیرنده وام مسکن مهر بانک مرکزی است اما پیگیر افزایش وام مسکن هستیم که آخرین افزایش وام مرحله اول، افزایش وام‌های خرید بود.



وزیر راه و شهرسازی با اشاره به متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما گفت: این موضوع در قانون برنامه پنجم دولت عنوان و دولت مکلف شده این برنامه را اجرا کند. وی همچنین درباره برنامه وزارت راه برای فرودگاه مهر‌آباد، افزود: برنامه‌ فرودگاه مهر‌آباد مورد بازنگری قرار می‌گیرد.