به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش سقف تسهیلات وام مسکن به 35 میلیون تومان در زمستان سال گذشته، تقاضا برای خرید این وام افزایش پیدا کرد و مردم برای افزایش قدرت خرید مسکن، اقبال بیشتری را نسبت به این وام نشان دادند، ضمن آنکه 10 میلیون تومان وام جعاله هم به این وام اضافه شد.

این موضوع منجر به این شد که نرخ خرید اوراق مسکن در بازار آزاد با افزایش زیادی روبرو شود به طوری که اوراق وام 45 میلیون تومانی با قیمت بیش از 7 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

به همین جهت اوایل امسال، وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه برنامه‌ای را برای کنترل قیمت اوراق وام مسکن داریم، گفته بود که با اجرای سیاست‌هایی به دنبال این هستیم تا قیمت تسهیلات مسکن را کاهش دهیم. پس از مدتی سازمان بورس و اوراق بهاردار مدت زمان مشخص، برای فروش وام مسکن تعیین کرد.

براین اساس، از ابتدای تیرماه دارنده اوراق وام مسکن پس از خرید تا دو ماه اجازه فروش وام را ندارد و فقط با گذشت این مدت می‌تواند دوباره وام را در بازار آزاد به فروش برساند. دولت اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بورس بازی و افزایش قیمت بی‌رویه قیمت فروش وام انجام شده است.

پس از اعلام این موضوع، بازار خرید و فروش وام مسکن با رکود مواجه شد و انتظار خریداران برای ارزانی قیمت وام مسکن منجر به کاهش خرید و فروش وام شد اما هنوز این رکود، قیمت خرید و فروش این تسهیلات را کاهش نداده است.

از سوی دیگر، رکود وام مسکن بر بازار آپارتمان‌ها هم تاثیر گذاشته و تعداد معاملات را در این بازار با کاهش مواجه کرده است، زیرا خریداران در انتظار کاهش قیمت اوراق مسکن، برای خرید خانه دست نگه داشته‌اند و منتظر ارزانی اوراق وام مسکن هستند، زیرا این موضوع قدرت خرید آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

اگرچه سقف تسهیلات وام مسکن مورد انتقاد کارشناسان و از جمله وزارت راه و شهرسازی است به این دلیل که بسیار پایین تر از قیمت مسکن به خصوص در شهر تهران است اما اغلب خریداران واحدهای کوچک در مناطق متوسط و کم درآمد جامعه از این وام برای خرید مسکن استفاده می‌کنند بنابراین قیمت خرید و فروش آن تاثیر زیادی را بر قدرت خرید آنها می گذارد.

براین اساس اقدام اخیر دولت برای کنترل قیمت خرید وام مسکن می‌تواند به این اقشار کمک کند تا با هزینه کمتری وارد بازار مسکن شوند و پول بیشتری را برای خرید خانه اختصاص دهند. اما در شمال تهران و برای خانه های گران قیمت، تقاضای کمتری برای خرید وام مسکن وجود دارد و اغلب خریداران خانه استفاده‌ای از این وام نمی‌کنند به این دلیل که در برخی از محله‌های شمالی تهران، این وام تنها برای خرید دو تا سه متر مسکن کافی است، بنابراین استقبالی از دریافت وام در این محله‌ها وجود ندارد.

به هر حال، باید منتظر بود تا کاهش تقاضای وام مسکن و محدودیت در زمان خرید و فروش، نرخ تسهیلات مسکن را کاهش دهد تا در نهایت این سیاست در بازار مسکن بتواند، قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و معاملات را در این بازار با رونق بیشتری همراه کند.