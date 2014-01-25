به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري امروز شنبه در حاشيه بازديد استاندار قم از روند اجراي پروژه مونوريل قم با اشاره به اينكه پروژه قطار شهري قم با توجه به موضوع زيرساخت‌هاي حمل و نقل بر عهده دولت است، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته در برنامه پنج ساله قرار بود كه ۵۰ درصد بودجه قطار شهري را دولت و ۵۰ درصد را شهرداري تامين كند.

وي بيان كرد: در سهم ۵۰درصدي شهرداري زمين و مسيرهاي قطار شهري را در اختيار پروژه قرار مي‌دهد و اين ۵۰ درصد براي ساخت قطار شهري نيست.

شهردار قم اظهار كرد: در چند سال اخير تلاش بر اين بود كه موضوع مونوريل قم در فاز اول افتتاح شود ولي در اين راه به سه مشكل برخورد كرديم.

وي با بيان اينكه نخستين مشكل مسئله بودجه بود كه به طور كامل اختصاص پيدا نكرد گفت: با توجه به اينكه ناوگان پروژه مونوريل را از ايتاليا وارد ‌كرديم دومين مشكل تحريم‌ها بود.

دلبري با اشاره به اينكه مونوريل قم نخستين پروژه از اين دست در كشور بود بيان كرد: در ايران تجربه اين پروژه را نداشتيم و با توجه به اينكه عزم ما بر اين بود كه اين پروژه را در خود ايران و توسط متخصصان ايراني اجرا كنيم مقداري اجراي آن طولاني شد.

وي با اشاره به توليد تيرهاي پروژه مونوريل در استان قم اذعان كرد: مجموعه توليد تيرهاي منوريل در استان قم ايجاد و توليد شروع شد و همچنين ضريب خطا اندازه گيري شده و با استانداردها تطبيق داده شد.

شهردار قم با بيان اينكه در عبور از تقاطع‌ها مانند كمربندي اميركبير و پل رضوي مشكل به وجود آمد گفت: در اين مسيرها نمي‌توانيم تير را در كارگاه توليد كنيم و بايد در محل توليد شود و با توجه به مسائل ترافيكي مقداري در اين بخش‌ها پروژه طولاني شد.

وي عنوان كرد: با بازديدي كه امروز به همراه استاندار از پروژه داشتيم موضوع عبور مونوريل از جلوي حرم حل شد و با توجه به برنامه ريزي‌هايي كه انجام داديم تصميم گرفته شد كه پروژه مونوريل ادامه پيدا كند.

دلبري تاكيد كرد: پيش بيني اين است كه اگر اعتبار تامين شود بتوانيم فاز اول را تا ۳ ماهه اول ۹۳ به بهره برداري برسانيم.