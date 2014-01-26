استاندار خراسان رضوی با نمایندگان مجلس تعامل منسجم داشته باشد

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتظار می‌رود استاندار خراسان رضوی با نمایندگان این استان تعامل و ارتباط منسجم و سازنده داشته باشد.

وی ادامه داد: همه نمایندگان خراسان رضوی امیدوارند که مدیر این استان در مسیر شاخصه‌های توسعه‌گرایی حرکت کرده و مطابق نقشه راه بر ادامه برنامه‌های مطلوب و نقاط قوت گذشته تاکید کند.

وی، ولایتمداری و توجه ویژه به ارزش‌های والای اسلامی، تعامل مثبت و ارتباط نزدیک با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست و افزود: استاندار خراسان رضوی باید با مشی اعتدال، تجربه کافی و لازم با شناخت کامل از قابلیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این استان مراحل رشد و توسعه استان را بیش از پیش تداوم دهد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استاندار خراسان رضوی باید برطرف کردن مشکلات عمرانی و اقتصادی را در اولویت امور خود قرار دهد و بر اقدامات مثبت گذشته تکیه کند.

حجت الاسلام پژمانفر عنوان کرد: استان خراسان رضوی داراي استعدادهاي بالقوه‌اي در زمينه‌هاي مختلف است لذا انتخاب استاندار جدید، زمينه را براي بالفعل کردن اين استعدادها فراهم مي‌کند.

وی بیان کرد: استاندار بايد با توان مديريتي بالا و بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي استان در زمینه گسترش زيرساخت‌ها و شاخص‌هاي توسعه اقدام کند.