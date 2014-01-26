به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند» به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی و ابوذر پورمحمدی در بخش مسابقه جشنواره بین المللی «اکنون خاورمیانه» به رقابت خواهد پرداخت.

این جشنواره در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود که هر ساله فیلم‌های موفق و برتر جشنواره های بین المللی را به نمایش و رقابت می گذارد. در این جشنواره همچنین ویدئو آرت‌های برتر و آثار نقاشان و عکاسان مطرح دنیا به نمایش درمی‌آید.

در دوره های پیشین این جشنواره فیلم‌های «جدایی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی، «پله آخر» به کارگردانی علی مصفا، «پرویز» ساخته مجید برزگر،«آینه های روبرو» ساخته نگار آذربایجانی و ... به نمایش درآمده‌اند.

«اشیا از آنچه در آینه می‌بینید به شما نزدیکترند» به کارگردانی نرگس آبیار پیش از این در حضورهای بین المللی خود در جشنواره شانگهای حضور موفقی را تجربه کرد.

این فیلم داستان زنی باردار است که روزمرگی زندگی او با اتفاقی غیر منتظره در یک میهمانی دگرگون می شود. در این فیلم گلاره عباسی، حسام بیگدلو، مهران رجبی، گیتی معینی و فاطمه شکری نقش آفرینی کرده اند. پخش بین المللی این فیلم را ایران نوین فیلم به عهده دارد.

«شیار 143» دومین فیلم سینمایی آبیار در بخش مسابقه جشنواره بین امللی فیلم فجر به نمایش درمی‌آید.