9 سالن تهران میزبان جشنواره موسیقی فجر خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های مختلف موسیقی بخش‌های مختلف در تالار وحدت، سالن رودكی، ایوان شمس، برج آزادی، فرهنگسرای نیاوران، اریكه ایرانیان، فرهنگسرای ارسباران، خانه هنرمندان و برج میلاد به اجرا می‌ردازند.

تالار وحدت به بخش جنبی اختصاص دارد و میزبان یک گروه از بخش استعدادهای درخشان و دو اجرای بین الملل نیز هست. سالن رودکی یک سانس را به استعدادهای درخشان، یك سانس به آثار رسیده در بخش رقابتی و یك سانس را به آثار بخش جنبی و بین الملل اختصاص داده است.

ایوان شمس برای اجرای گروه‌های بخش بین الملل و جنبی در نظر گرفته شده است. همچنین گروه‌های بخش رقابتی و اقلیت‌های مذهبی در برج آزادی به صحنه می‌روند و بانوان هم در فرهنگ‌سرای نیاوران آثارشان را ارائه می‌کنند.

آثار بخش کودک و نوجوان و تعدادی از آثار بخش جنبی در اریكه ایرانیان اجرا می‌شوند و فرهنگسرای ارسباران میزبان گروه‌های بخش نسلی دیگر است.

برج میلاد برای آثار پاپ جشنواره در نظر گرفته شده و نمایش فیلم در خانه هنرمندان خواهد بود.

بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر در دو بخش رقابتی و جنبی برگزار می‌شود. بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.