  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۴۸

آغاز فروش بلیت‌های بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر از فردا

آغاز فروش بلیت‌های بیست و نهمین جشنواره موسیقی فجر از فردا

بلیت اجراهای بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از فردا سه شنبه 8 بهمن ماه ساعت 24 در سایت ایران كنسرت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت‌های این دوره از جشنواره به صورت گیشه‌ای و اینترنتی قابل فروش است بر این اساس فروش اینترنتی از فردا سه شنبه 8 بهمن ماه از طریق سایت www.iranconcert.com  و از چهارشنبه 9 بهمن ماه  همزمان با فروش اینترنتی از طریق گیشه‌های ققنوس، پاز، پرشیا، دارینوش، نگین و کافه کهن، شهر كتاب كرج و شهر كتاب البرز به فروش می‌رسد.

محمدحسین توتونچیان،مدیر سایت ایران كنسرت در باره نحوه خرید بلیتها به صورت اینترنتی گفت: برای اولین بار برای خرید نیاز به عضویت در سایت و داشتن یوزر و پسورد نیست بر این اساس تصویری از جدول اجراها هست و هر علاقمندی با کلیک روی یکی از خانه های جدول می تواند به قسمت مربوط به اطلاعات و فروش بلیط همان اجرا وارد و بلیت مورد نظر خود را خریداری كند.

وی ادامه داد: کسانی که دسترسی به پرینتر ندارند می توانند در اسرع وقت بلیت خود را  خریداری و با دریافت كد بلیت كه از طریق ایران کنسرت برایشان پیامك می‌شود در هر زمان با وارد كردن این كد در سایت ایران كنسرت اقدام به پرینت بلیت نمایند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یكم اسفند به دبیری حسن ریاحی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2222806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها