به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت‌های این دوره از جشنواره به صورت گیشه‌ای و اینترنتی قابل فروش است بر این اساس فروش اینترنتی از فردا سه شنبه 8 بهمن ماه از طریق سایت www.iranconcert.com و از چهارشنبه 9 بهمن ماه همزمان با فروش اینترنتی از طریق گیشه‌های ققنوس‎، پاز، پرشیا، دارینوش، نگین و کافه کهن، شهر كتاب كرج و شهر كتاب البرز به فروش می‌رسد.

محمدحسین توتونچیان، ‎مدیر سایت ایران كنسرت در باره نحوه خرید بلیتها به صورت اینترنتی گفت: برای اولین بار برای خرید نیاز به عضویت در سایت و داشتن یوزر و پسورد نیست بر این اساس تصویری از جدول اجراها هست و هر علاقمندی با کلیک روی یکی از خانه های جدول می تواند به قسمت مربوط به اطلاعات و فروش بلیط همان اجرا وارد و بلیت مورد نظر خود را خریداری كند.

وی ادامه داد: کسانی که دسترسی به پرینتر ندارند می توانند در اسرع وقت بلیت خود را خریداری و با دریافت كد بلیت كه از طریق ایران کنسرت برایشان پیامك می‌شود در هر زمان با وارد كردن این كد در سایت ایران كنسرت اقدام به پرینت بلیت نمایند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یكم اسفند به دبیری حسن ریاحی در تهران برگزار می‌شود.‎