به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «رستاک» امسال هم مانند سال گذشته با مجموعهای از آثار محلی در جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کرده است.

سیامک سپهری سرپرست این گروه گفت: امیدوارم بتوانیم اجرای خوبی داشته باشیم و رضایت مخاطبان خوب و مهربانی را که همیشه به ما لطف داشتهاند را جلب کنیم.

وی افزود: ما سال گذشته در جشنواره شرکت کردیم و توانستیم اجرای خوبی داشته باشیم اما تنها مشکلی که داشتیم مربوط به صدابرداری بود. چون نوازندههای ما اغلب پس از اجرای هر قطعه سازهایشان را عوض می‌کنند و این موضوع صدابرداری برای گروه ما را کمی پیچیده میکند.

سپهری ادامه داد: البته طی صحبت‌هایی که داشته‌ایم قرار است برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که امسال کمترین مشکل را در صدابرداری گروه داشته باشیم.

سرپرست گروه موسیقی رستاک اظهار کرد: ممکن است گروه‌های موسیقی بسیاری به منظور شناخته شدن در جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کنند، گروه ما کاملا شناخته شده است و نیازی ندارد به این منظور به جشنواره بیاید. بنابراین حضور ما در جشنواره نشان می‌دهد که جشنواره فجر تنها مورد توجه گروه‌هایی که قصد مطرح شدن دارند، نیست و گروه های مطرح شده هم دوست دارند در این جشنواره معتبر موسیقی شرکت کنند.

سپهری با بیان اینکه حضور در جشنواره برای گروه های موسیقی اعتبار می آورد، اظهار کرد: درست است که حضور در جشنواره برای همه گروهها اعتبار بوده و فرصت ارزشمندی است اما جشنواره بخشی از اعتبار خود را از مسئولانش میگیرد. مثلا اگر قرار باشد من اصلیترین دلیل حضورمان در جشنواره موسیقی فجر را بگویم، بدون شک این دلیل را دعوت آقای ریاحی دبیر جشنواره خواهم دانست.

وی افزود: وقتی مسئولان یک جشنواره شناخته شده، اهل موسیقی، مدیر و کاردان و همچنین دارای سواد موسیقایی باشند قطعا گروه های موسیقی رغبت بیشتری برای شرکت و حضور در جشنواره خواهند داشت و اگر چنین نباشد گروه ها میل و انگیزه کمتری برای حضور در جشنواره خواهند داشت.

سپهری برای حضورشان در جشنواره یک دلیل دیگر را هم بیان کرده و گفت: ما موسیقی نواحی مختلف کشورمان را اجرا میکنیم. فکر میکنم ما هم باید کمک کنیم تا نوای موسیقیهای مناطق مختلف کشورمان در جشنواره مهمی چون فجر شنیده شود. بنابراین ما هم موظف هستیم در جشنواره شرکت کنیم و موسیقی نواحی ایران را در این رویداد بین المللی اجرا کنیم.

وی در پایان سخنانش گفت: امسال 8 قطعه موسیقی از مناطق مختلف کشورمان را در جشنواره اجرا خواهیم کرد. حضور این گروه رستاک در جشنواره فرصتی برای اجرای موسیقی نواحی مختلف ایران در این جشنواره است.

گروه موسیقی رستاك 27 بهمن ماه ساعت 15/18 در تالار وحدت به روی صحنه می‌رود. بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.