به گزارش خبرگزاری مهر، امسال 11 گروه پاپ به خوانندگی رضا صادقی، بهنام صفوی، شهرام شکوهی، رضا یزدانی، سیروان خسروی، سون، محسن یگانه، علی عبدالمالکی، محمدعلیزاده، حمید عسگری و مازیار فلاحی حضور دارند.

بخش پاپ جشنواره در سالن برج میلاد و در دو سالن 18:30 و 21:30 برگزار می‌شود. پنجشنبه 24 بهمن ماه، رضا صادقی در سانس اول و بهنام صفوی در سانس دوم اجرا خواهند داشت.

جمعه 25 بهمن ماه، شهرام شکوهی در سانس اول و رضا یزدانی در سانس دوم اجرا خواهند داشت. شنبه 26 بهمن ماه دو سانس این بخش از جشنواره به اجرای سیروان خسروی اختصاص دارد.

یکشنبه 27 بهمن، دو اجرا از گروه سون در سانس‌های اول و دوم ارائه می‌شود. دوشنبه 28 بهمن، اجراهای بخش پاپ به محسن یگانه و گروهش اختصاص یافته است.

سه شنبه 29 بهمن علی عبدالمالکی در سانس اول و محمد علیزاده در سانس دوم اجرا دارند.

چهار ‌شنبه 30 بهمن حمید عسگری سانس اول اجرا دارد و سانس دوم به اجرای مازیار فلاحی اختصاص یافته است.

جزئیات هر اجرا و قطعاتی که هر کدام از گروه‌ها برای علاقمندان در نظر گرفته‌اند، در اخبار بعدی منتشر می‌شود.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.