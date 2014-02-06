ايران از گزينه هاي روي ميز دشمن واهمه ندارد/ با اشاره رهبري دشمن متجاوز را نابود مي كنيم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي عصر پنج شنبه در نخستین يادواره امیران، سرداران و 835 شهید بجنورد كه در محل مصلاي امام خميني(ره) مركز خراسان شمالي برگزار شد، عنوان كرد: شهدا اسناد انقلاب اسلامي در دنيا به شمار مي روند چرا كه نشان دادند يك ملت با عزت و پايمردي مي تواند قدرت هاي بزرگ شرق و غرب را به زانو دربياورد.

وي با بيان اين كه شهدا با جانفشاني هاي خود انقلاب اسلامي را پيروز و تثبيت كردند، اظهار كرد: اين رشادت ها و جان فشاني ها سبب شد تا نظام جمهوري اسلامي و انقلاب ايران به الگوي ملت هاي دنيا بدل شود.

حجت الاسلام يعقوبي شهدا را هنرمندترین هنرمندان جامعه اسلامی دانست و اضافه كرد: شهدا با اهداي خون خود اثري زيبا و ماندگار خلق كردند و اكنون ما بايد با هوشياري و بصيرت از دستاوردهاي شهدا و ارزش هاي اسلامي پاسداري كنيم.

امام جمعه بجنورد با بيان اين كه اگر نسبت به انقلاب ناسپاسی کنیم ممکن است دشمن این سفره گسترده را مورد هجوم قرار دهد، تصريح كرد: بايد همه ملت ايران با هوشياري از انقلاب خود حفاظت و حراست كنند و اجازه ندهند كه تغییر و تحولات سیاسی آنها را از حركت در اين مسير راستين خسته کرده و موجب عقب نشینی آنها از آرمان های نظام شود.

به گفته حجت الاسلام يعقوبي امام خمینی(ره) و شهدا الگوي هميشگي ملت ايران به شمار مي روند و تا زماني كه مردم ايران به اين الگوها تأسي كنند اين انقلاب از گزند دشمنان مصون خواهد بود.

وي شهدا را باران هاي رحمت الهي در مملكت اسلامي ذكر و اظهار كرد: شهدا همانند باران جامعه را از افسردگي بيرون مي آورند و اگر امروز نيز ياد شهدا و برگزاري يادواره هاي شهدا در ميان نباشد جامعه به يقين دچار افسردگي مي شود.

رييس شوراي فرهنگ عمومي خراسان شمالي اضافه كرد: شهدا در شرايط ابتداي انقلاب كه هنوز كشور در بسياري از بخش ها آمادگي لازم را نداشت به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل رفته و براي حفاظت از اين آب و خاك جان خود را از دست دادند و ما نيز مي بايد ادامه دهنده راه آنها باشيم.

حجت الاسلام يعقوبي تصريح كرد: البته شرايط فعلي با شرايط اوايل انقلاب تفاوت بسياري دارد و اكنون نظام اسلامي در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي شگرفي كرده و اگر دشمنان ايران كوچكترين نگاه سوئي به اين آب و خاك داشته باشند ملت ايران با اشاره رهبري آنها را سر جاي خودشان مي نشاند.

قائم مقام نماينده ولي فقيه در خراسان شمالي اظهار داشت: به همين دليل هم ملت ايران از گزينه هاي روي ميز آمريكا كه از سوي سران اين كشور مطرح مي شود واهمه اي ندارد.

حجت الاسلام يعقوبي در ادامه با بيان اين كه پس از پيروزي ايران در جنگ تحميلي دشمنان با شكست در جبهه جنگ سخت رويكرد خود را تغيير داده و روي به تهاجم فرهنگي و جنگ نرم آورده اند، عنوان كرد: در اين شرايط ما بايد با تمام توان در مقابل اين هجمه هاي دشمنان ايستادگي كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آيين معنوي از تمبر یادبود امیران، سرداران و 835 شهید بجنورد رونمایی شد.

یادواره امیران، سرداران و 835 شهید بجنورد در حالي امروز برگزار شد كه قرار بود سردار حسين سلامی، جانشین فرمانده سپاه کل پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سخنران ویژه در آن سخنرانی کند اما وي به دليل شرایط جوی و مشکل پرواز نتوانست به خراسان شمالي سفر كند.

خراسان شمالی دو هزار و 635 شهید، شش هزار و 613 جانباز و 33 هزار رزمنده دارد و از تعداد كل شهداي اين استان، شهرستان بجنورد در دوران دفاع مقدس 347 بسیجی، 259 ارتشی، 172 پاسدار، 25 امیر و سردار را تقدیم انقلاب کرد.