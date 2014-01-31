برف و کولاک 6 شاهرودی را در جنگل ابر گرفتار کرد/ ستاد بحران در فرمانداری شاهرود تشکیل شد

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به بارش قابل توجه برف در شهرستان شاهرود خصوصا مناطق شمالی و ارتفاعات این شهرستان اظهار کرد: پنج یا شش نفر از شهروندان که برای تفریح به منطقه جنگل ابر رفته بودند گرفتار برف و کولاک شده اند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بحران در محل فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود با حضور همه اعضا و به ریاست مهدی بندر آبادی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، گفت: در حال حاضر نیروهای امدادی با کمک نیروها و ادوات لشکر 58 تکاور ذوالفقار در محل حاضر و در جستجوی افراد گرفتار شده هستند.

معاون فرماندار شهرستان شاهرود همچنین ضمن بیان اینکه با افراد جامانده در برف در تماس هستیم از سلامتی این افراد خبر داد و تصریح کرد: تمام دستگاه های اجرایی شهرستان همه امکانات خود را برای هرچه زودتر پیدا کردن این افراد به کار گرفته اند و امیدواریم هرچه زودتر افراد مورد نظر را سالم به خانواده برگردانیم.

معتمد در خاتمه از شهروندان خواست در صورتی که برای مسافرت یا تفریح در ایام زمستان قصد خروج از شهر را دارند حتما از وضعیت آب و هوا اطلاعات لازم را کسب کرده تا برای خود مشکلاتی فراهم نکنند.