تلفن همراه باعث نجات جان 6 نفر در شاهرود شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن یادآوری گرفتار شدن شش نفر از جوانان شاهرودی طی هفته گذشته در برف و بوران جنگل ابر، افزود: تماس به موقع این گردشگران جان آن ها را نجات داد.

وی گفت: بعد از اطلاع معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود از این حادثه، بدون هیچ درنگی ستاد بحران در محل فرمانداری تشکیل شد و با اقدام به موقع نیروهای امدادی و تلاش فرمانداری این افراد نجات یافتند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سمنان با بیان اینکه خوشبختانه این افراد به موقع از طریق تلفن همراه، موضوع را گزارش داده بودند خاطر نشان کرد: این اطلاع رسانی به موقع عامل برنامه ریزی مناسب مسئولان و اعزام به موقع اکیپهای امدادی به منطقه و نجات این افراد از مرگ حتمی شد.

وی با اشاره به این که نجات یافتگان به دلیل سرمازدگی به بیمارستان شاهرود منتقل شدند تصریح کرد: در این عملیات نجات امدادگران هلال احمر، نیروهای ارتش، اورژانس، افراد محلی و عوامل اداره راهداری استان شرکت داشتند.

طاهری در خاتمه از هم استانی ها خواست به دلیل بارش شدید برف در مناطق کوهستانی، از رفتن به مناطق صعب العبور تا حد امکان خوداری کنند.