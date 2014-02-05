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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

اشتری خبر داد:

آمادگي جمعيت هلال احمر استان مرکزی برای اجرای طرح ايمني و سلامت مسافرین نوروزی

آمادگي جمعيت هلال احمر استان مرکزی برای اجرای طرح ايمني و سلامت مسافرین نوروزی

اراک – خبرگزاری مهر: معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی از آمادگي كامل جوانان اين جمعيت برای اجرای چهاردهمين دوره طرح ايمني و سلامت مسافران نوروزی سال۹۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش اشتري ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این باره توضیح داد: سالهاي گذشته اين طرح با عنوان طرح راهنمايي مسافران نوروزي برگزار مي شد كه با بازنگري در اين طرح، اين طرح به طرح ايمني و سلامت مسافرين نوروزي تغيير نام داد.

معاون امور جوانان جمعيت هلال احمر استان هدف از اجراي طرح ايمني و سلامت مسافران نوروزي را پيشگيري از تصادفات و داشتن سفري ايمن و سالم در ايام نوروز  اعلام داشت و افزود: اعضاي داوطلب جوان در این طرح آماده خدمت رساني به هموطنان عزيز هستند.

۳۵۰ نفر از اعضاي جوانان آماده برگزاري اين طرح

وي ادامه داد: جمعيت هلال احمر استان امسال با ۱۹ اكيپ و ۴ چادر خيمه نماز با ۳۵۰ نفر از اعضاي جوانان آماده برگزاري اين طرح است.

اشتري همچنين افزود: اقدامات اداري شامل تشكيل ستاد و دبيرخانه طرح ‏‏ِ‏،صدور ابلاغ اعضاي ستاد اجرايي مطابق با چارت دستور العمل، هماهنگي و مكاتبه با ادارات و سازمان ها جهت همكاري ، ثبت نام دو برابر ظرفيت اعضا برای طرح و برگزاري آزمون ورودي جهت طرح و انتخاب و برگزاری کلاس آموزشی و توجیهی اعضاي برتر جهت پستها از كارهاي در دست اقدام است.

وي در پايان افزود: اين طرح با عنوان طرح ملي ايمني و سلامت مسافرين نوروزي با  شعار بي گدار به جاده نزنيم، ظريف برانيم از ۲۷ اسفند ماه ۹۲ لغايت ۱۵ فروردين ۹۳به مدت ۱۸ روز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2229941

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