توزیع کارت جدید کنکور ارشد از ساعت 16/ ممانعت از ورود داوطلبان با کارت قدیمی

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 ضرورت دارد پس از مطالعه اطلاعیه سازمان، از نحوه رفع نقص و محل آزمون خود مطلع شوند.

وی افزود: هر داوطلب می تواند با درج مشخصات ثبت نامی و مشخصات شناسنامه ای و با ورود به سایت سازمان سنجش، نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه آزمون خود اقدام کنند.

توکلی تاکید کرد: کارت های پرینت شده قبلی به هیچ وجه معتبر نبوده است و محل آزمون کد رشته های هر یک از داوطلبان در ذیل کارت داوطلب درج شده است و هر داوطلب برای شرکت در آزمون باید به موقع به آدرس مشخص شده در ذیل کارت مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: از آنجایی که کارت آزمون کارشناسی ارشد که هفته گذشته از سوی داوطلبان دریافت شده، فاقد اعتبار است و با توجه به اینکه بعضا آدرس محل آزمون (حوزه امتحانی) داوطلبان تغییر یافته است نیاز است که داوطلب دقیقا به آدرس ذیل کارت آزمون مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اضافه کرد: در صورتی که داوطلب آزمون کارشناسی ارشد کارت جدید نگیرد و با کارت قبلی خود به محل آزمون مراجعه کند از ورود وی به حوزه امتحانی جلوگیری به عمل می آید.