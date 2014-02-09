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۲۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۰

افخم:

هیچ شهروند امریکایی در ایران بازداشت نیست/ بیش از 20 ایرانی در امریکا زندانی هستند

هیچ شهروند امریکایی در ایران بازداشت نیست/ بیش از 20 ایرانی در امریکا زندانی هستند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص ادعای بازداشت و زندانی شدن شهروندان آمریکائی در ایران اظهار داشت : براساس اطلاعات موجود ، هیچ شهروند آمریکائی در جمهوری اسلامی ایران بازداشت یا زندانی نیست .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : افرادی که از سوی مقامات ، منابع و یا رسانه های آمریکائی بعضاً نام برده می شوند ، دو شهروند ایرانی هستند که مانند هر شهروند دیگری با برخورداری از حقوق کامل قانونی ، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود .

مرضیه افخم تصریح کرد: متأسفانه دولت آمریکا بیش از بیست نفر از شهروندان ایرانی را با ادعای واهی نقض تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا علیه ملت ایران بازداشت نموده و علیرغم پیگیریهای بعمل آمده از مجاری دیپلماتیک و حقوقی تاکنون هیچگونه اقدامی برای آزادی این شهروندان بیگناه انجام نگرفته است .

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد : پیگیری و تأمین حقوق و آزادی این شهروندان بیگناه ایرانی در دستور کار مستمر وزارت امور خارجه قرار داشته و خواهد داشت .

کد مطلب 2232951

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