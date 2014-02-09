هیچ شهروند امریکایی در ایران بازداشت نیست/ بیش از 20 ایرانی در امریکا زندانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : افرادی که از سوی مقامات ، منابع و یا رسانه های آمریکائی بعضاً نام برده می شوند ، دو شهروند ایرانی هستند که مانند هر شهروند دیگری با برخورداری از حقوق کامل قانونی ، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود .

مرضیه افخم تصریح کرد: متأسفانه دولت آمریکا بیش از بیست نفر از شهروندان ایرانی را با ادعای واهی نقض تحریم های یکجانبه و غیر قانونی آمریکا علیه ملت ایران بازداشت نموده و علیرغم پیگیریهای بعمل آمده از مجاری دیپلماتیک و حقوقی تاکنون هیچگونه اقدامی برای آزادی این شهروندان بیگناه انجام نگرفته است .

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد : پیگیری و تأمین حقوق و آزادی این شهروندان بیگناه ایرانی در دستور کار مستمر وزارت امور خارجه قرار داشته و خواهد داشت .