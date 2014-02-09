استقلال و امنیت کشور مدیون اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به همراه معاونان مجمع و مسئولان اجرایی و علمی همایش بین المللی ناصر کبیر (اطروش) و تعدادی از مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و از مساعدت‌های ایشان در برگزاری این همایش قدردانی کردند.

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در سخنانی با اشاره به تاثیر فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) در موفقیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف گفت: این کشور را بی تردید اهل بیت(ع) حفظ کردند و ما بی تردید مدیون آنان هستیم و بر سر سفر آنان نشسته ایم و از این نظر باید قدردان و شکرگزار خداوند باشیم.

وی دلیل ناکامی انقلاب‌های عربی منطقه را بی توجهی به معارف اهل بیت(ع) دانست و اظهار داشت: استقلال و امنیت ما مدیون اهل بیت(ع) است و اگر می‌بینید کشورهایی همچون تونس و مصر در نیمه راه انقلاب خود با مشکل مواجه شدند به این دلیل است که آنان حسین به علی (ع) را ندارند.

این مفسر قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت وحدت میان مسلمانان به خصوص فرقه‌های مختلف شیعه، اظهار داشت: می‌توان با تالیف کتب درسی با موضوع فقه تطبیقی تشیع و با محوریت اهل بیت(ع) ضمن آشنایی با فقه فرق مختلف شیعه و به دست آوردن دل آنها به وحدت میان شیعیان کمک کرد، البته باید در تألیف این کتب برخی نکات به ویژه جایگاه رفیع اهل بیت(ع) کاملا حفظ شود.

همایش ناصر کبیر در اول و دوم بهمن ماه برگزار شد

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمد حسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) گزارشی از روند برگزاری همایش ناصر کبیر (اطروش) ارائه کرد و اظهار داشت: در پی نظر مقام معظم رهبری برای برگزاری بزرگداشت ناصر کبیر، از یک سال پیش هماهنگی‌هایی با معاونت بین الملل مقام معظم رهبری و سایر نهادهای کشور و نیز مسئولان استان مازندران انجام دادیم و سرانجام همایش ناصر کبیر در اول و دوم بهمن ماه برگزار شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان گزارش خود مجموعه آثار منتشرشده در این همایش و نیز گزارش مکتوبی از فعاليت هاي مجمع جهانی اهل بیت(ع) به محضر آیت الله جوادی آملی اهداء کرد.



