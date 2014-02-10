خط دو قطار شهری به شرط تامین منابع راه اندازی می شود/ برخورد سختگیرانه در ایمنی ساخت و سازها

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح همزمان 56 پروژه خدمات شهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل اصلی در اجرای خط 2 قطار شهری کمبود منابع است و با برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده اگر مشکلی به وجود نیاید، خط 2 قطار شهری در مهلت مقرر به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه بودجه عملیاتی 63 هزارمیلیارد ریالی شهرداری تقدیم شورای شهر شد ابراز امیدورای کرد با تصویب این بودجه و تجهیز منابع، سال 93 سالی پر رونق‌ در حوزه عمران شهری باشد.

شهردار مشهد گفت: با اختصاص اعتبارات و تصویب بودجه در شورا تکمیل خط یک قطار شهری، احداث خط 2 و آغاز عملیات اجرایی ایستگاه‌های این خط محقق می شود.

مرتضوی با بیان اینکه پروژه های افتتاح شده در خدمات شهری برگ سبزی است برای شهروندان مشهدی و زائران گفت: البته برخی از پروژه‌های شهر به دلیل پاره‌ای مشکلات دچار رکود شده بودند که در حال حاضر از رکود خارج شدند.

وی ابراز امیدورای کرد با همکاری دستگاه اجرایی و پیمانکاران و مشاوران سال آینده عملیات اجرایی 5 کیلومتر باقی مانده از خط یک قطار شهری مشهد از خیابان نخریسی به سمت فرودگاه پایان یابد.

خط 2 قطار شهری از رکود خارج شد

همچنین به گفته شهردار مشهد خط 2 قطار شهری از رکود خارج شده و دستگاه اول TBM از اول آذر فعال شده است و تاکنون بالغ بر هزار مترمربع حفاری و سگمنت‌گذاری شده و با اورهال کردن دستگاه دوم از محور شفت جنوبی از روز گذشته فعالیت این دستگاه شروع شده است.

شهردار مشهد یادآور شد: تعامل با پیمانکار و شرکت سازنده واگن‌های قطار شهری نیز با شدت و قوت پیگیری می‌شود تا قرارداد ساخت 100 دستگاه واگن با شرکت چینی مورد قرارداد عملیاتی شود.

مرتضوی با بیان اینکه فرصت تکمیل و تجهیز ایستگاههای قطار شهری 36 ماه است ابراز امیدورای کرد در مهلت مقرر عملیات ساخت واگن‌ها پایان یابد و به بهره برداری برسد.

شهردار مشهد گفت: مشکل اصلی در اجرای خط 2 قطار شهری کمبود منابع است و با برنامه ریزی ها و پیش بینی های انجام شده اگر مشکلی به وجود نیاید، خط 2 قطار شهری در مهلت مقرر به پایان می رسد.

مرتضوی عنوان کرد: نوسازی بافت‌های فرسوده به ویژه بافت فرسوده اطراف حرم رضوی ضرورت دارد که امیدواریم مشکل کمبود منابع آن از طریق 460 میلیارد تومان اوراق مشارکت رفع شود.

شهردار مشهد یادآور شد:عملیات احداث تونل انرژی در رینگ اطراف حرم ادامه دارد و سال 93 بخش قابل توجهی از فعالیت‌های باقی مانده با تجهیز، تامین و انتقال منابع به بهره‌برداری خواهد رسید.

سهم ایمنی در بودجه تقدیمی شهرداری

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درخصوص سهم بودجه ایمنی در بودجه تقدیمی شهرداری به شورای شهر در سال 93 اذعان کرد: باید بویژه در ساختمان های بلند مرتبه استانداردسازی مد نظر قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ایمنی باید با بستر سازی برای عدم وقوع حوادث مورد توجه قرار بگیرد افزود: از مدیران و مسئولان در حوزه ساختمان سازی خواسته ام تا برخوردهای سختگیرانه در ایمنی ساخت و سازها داشته باشند و پروانه و پایان کار ساختمانی برای واحدهایی که سیستم اعلام حریق ندارند صادر نشود.

به گفته شهردار مشهد با اما و اگرها و شایدها نباید سرنوشت مردم را رقم بزند وسلامت شهروندان اولویت دارد.

گفتنی است، به مناسبت ایام الله دهه فجر 37 پروژه با اعتباری بالغ بر 320 میلیارد ریال در دو حوزه معاونت حمل و نقل و خدمات شهری افتتاح و دو پروژه ایستگاه ترن واش و توقفگاه شبانه قطار شهری در غرب مشهد به بهره‌برداری رسید.

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