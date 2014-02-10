اولین دستگاه شستشوی مکانیزه قطارشهری کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دستگاه شستشوی مکانیزه قطارشهری کشور و توقفگاه شبانه قطار شهری در دپوی غرب مشهد با حضور مدیران شهری مشهد راه اندازی شد.

سرپرست شرکت قطارشهری مشهد عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از این ترن واش اظهار کرد: 65 میلیون نفر توسط خط یک قطارشهری در 37 ماه جابه جا شده اند.

ابوالفضل میرزایی دستگاه شستشوی مکانیزه قطارشهری را اولین در کشور معرفی کرد و گفت: این دستگاه توسط جوانان ایرانی ساخته شده و امکان صادرات آن نیز هست.

وی در توضیح علت ساخت داخلی این دستگاه عنوان کرد: در سال 89 براساس نیاز، مناقصه‌ای برای خرید دستگاه شستشوی قطارشهری برگزار که برنده آن یک شرکت ایرانی با محصول ایتالیایی بود.

سرپرست شرکت قطارشهری مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه خرید آن هزینه بالایی داشت و امکان نصب آن نیز در محل قطار شهری نبود تصمیم گرفتیم با اعتباری بسیاری پایین تر و قبول ریسک شکست پروژه دستگاه توسط مهندسان ایرانی ساخته شود.

میرزایی توضیح داد: این دستگاه با هزینه 400 میلیون تومان در کمتر از 18 ماه ساخته شد و با مصرف 400 لیتر آب و بیشترین آب بازیافتی در عرض یک دقیقه و 30 ثانیه هر واگن 60 متری را بدون توقف و با سرعت کم به صورت مکانیزه می شوید.

سرپرست شرکت قطارشهری مشهد با توضیح اینکه دستگاه ترن واش ساخت ایران تمام زوایای پنهان قطارشهری را شستشو می دهد تاکید کرد: دستگاه شستشوی دهنده واگن های قطار شهری نیازهای بیشتری را نسبت به مشابه اروپایی خود مرتفع می‌کند.

وی به این نکته نيز اشاره کرد که قبل از راه اندازی این دستگاه واگن ها در ساعت های طولانی و به صورت دستی شسته می شدند.

همت بلند ایرانی برای ساخت این دستگاه در داخل کشور

همچنین در ادامه این مراسم شهردار مشهد ضمن تقدیر از سازندگان این دستگاه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به این معنا نیست که سیاست‌های اقتصادی ریاضتی، تدوین شود بلکه به معنای به استخدام درآوردن تمام استعدادها، افزایش دامنه ریسک و به ظهور رساندن خلاقیت‌ در کشور است.

صولت مرتضوی با ابراز خرسندی از اینکه همت بلند جوانان ایرانی برای ساخت این دستگاه در داخل کشور گفت: شستشوی واگن‌های قطارشهری که ساخت داخل است، بهره‌برداری می رسد.

شهردار مشهد با بیان اینکه با تلاش می توان نیازهای داخلی را مرتفع کرد گفت: این دستگاه کم‌نظیر نیز با همین همت و پشتکار ساخته شده است.

مرتضوی عنوان کرد: حمل و نقل پاک در شهر مشهد از اولویت هاست و باید شهرداری به سمت تامین زیرساخت های توسعه حمل و نقل عمومی باشد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم خط یک قطارشهری مشهد به بهره‌برداری رسیده افزود: بخش توسعه خط یک قطار شهری مشهد تا فرودگاه سال آینده احداث می شود.

شهردار مشهد با یادآوری اینکه احداث خط دو با مشکلاتی مواجه بود که با تدبیر شهرداری و مساعدت شورای شهرمشهد سرعت گرفت تاکید کرد: مقرر شده است در یک برنامه زمانبندی مناسب خط دو قطار شهری نیز به بهره‌برداری برسد.

تاخیر در پروژه قطار شهری مشهد سالانه هزار میلیارد تومان برای شهروندان زیان دارد

مرتضوی با ابراز اینکه تاخیر در پروژه قطار شهری مشهد سالانه هزار میلیارد تومان برای شهروندان زیان دارد افزود: هراندازه زودتر قطارشهری مشهد را راه اندازی کنیم به شهروندان و شهرداری سود رسانده ایم.

وی با بیان اینکه روزانه بالغ بر 5 میلیون و 700 هزار سفر درونشهری در مشهد صورت می‌گیرد، تصریح کرد: حدود 50 درصد از این رقم توسط حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی و قطارشهری انجام می‌شود.

مرتضوی توضیح داد: هر سفر شخصی با احتساب بنزین 4 هزار تومان هزینه در بر دارد صرف نظر از اینکه تردد وسایل شخصی ایجاد آلودگی، ترافیک سنگین را به همراه دارد.

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