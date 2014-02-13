بسته فرهنگی پیشنهادی دین و اندیشه/از تدریس عرفان نظری تا دوره آموزشی طرحی برای مطالعات قرآنی

آیه ای از قرآن کریم

«لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ»﴿سوره آل عمران/آیه 92﴾ هرگز به (حقیقت) نیكوكارى نمی رسید، مگر اینكه از آنچه دوست می ‏دارید (در راه خدا) انفاق كنید و آنچه انفاق می ‏كنید خداوند از آن با خبر است.

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» واژه بر در اصل به معنى وسعت است و لذا صحراهاى وسیع را بر (بفتح ب) مى ‏گویند و به همین جهت به كارهاى نیك كه نتیجه آن گسترده است و به دیگران مى‏ رسد بر (بكسر ب) گفته مى ‏شود و تفاوت میان بر و خیر از نظر لغت عرب این است كه بر نیكوكارى توأم با توجه و از روى قصد و اختیار است، ولى خیر به هر نوع نیكى كه به دیگرى بشود اگرچه بدون توجه باشد، اطلاق مى‏گردد. آیه فوق مى ‏گوید: شما هرگز به حقیقت بر و نیكى نمى‏ رسید، مگر اینكه از آنچه دوست مى‏ دارید در راه خدا انفاق كنید.

سه حدیث در مورد انفاق

امام هادى(ع) در حدیثی در مورد انفاق می فرمایند: «اِنَّ الحَرامَ لا يَنمى وَ اِن نَمى لا يُبارَكُ لَهُ فيهِ وَ ما اَنفَقَهُ لَم يُؤجَر عَلَيهِ وَ ما خَلَّـفَهُ كانَ زادَهُ اِلَى النّارِ» به راستى كه حرام افزايش نمى‏ يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه ‏اى به سوى آتش خواهد بود.» (كافى، (ط-الاسلامیه) ج 5، ص 125، ح 7)

امام صادق(ع) نیز در این باره می فرمایند: ثَلاثٌ مَنْ اَتَى اللّه‏َ بِواحِدَةٍ مِنْهُنَّ اَوْجَبَ اللّه‏ُ لَهُ الْجَنَّةَ: اَلاْنْفاقُ مِنْ اِقْتارٍ وَ الْبِشْرُ لِجَميعِ الْعالَمِ وَ الاِنْصافُ مِنْ نَفْسِهِ: هر كس يكى از اين كارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند بهشت را براى او واجب مى ‏گرداند: انفاق در تنگدستى، گشاده ‏رويى با همگان و رفتار منصفانه.(کافی(ط-الاسلامیه) ج 2، ص 103، ح 2)

حضرت زهرا(س) نیز می فرمایند: «حُبِّبَ اِلَیَّ مِن دُنیاکم ثَلاثٌ: تَلاوَةُ کِتابِ اللهِ وَ النَّظَرُ فی وَجهِ رَسولِ وَ الانفاقُ فی سَبیلِ اللهِ؛

از دنیای شما سه چیز محبوب من است: 1-تلاوت قرآن، 2- نگاه به چهره رسول خدا، 3- انفاق در راه خدا.»(وقایع الایام خیابانی، جلد صیام، ص295)

درسهای اخلاق حسن رمضانی

تأثیر عرفان بر اخلاق و رفتار غیرقابل انکار است، علاقه مندان برای آشنایی با مبانی عرفان نظری و عملی می توانند شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی را با تدریس استاد حجت الاسلام والمسلمین حسن رمضانی، گوش کنند. منزل دوم «توبه» است که مجموعه توضیحات این جلسه در چند جلسه است که جهت استفاده در سایت وی قرار گرفته است. علاقه مندان جهت دانلود هم می‌توانند اینجا http://www.ramazani.org کلیک کنند.

سیر تحول حکمت متعالیه

سیر تحول حکمت متعالیه در دوره سوم (مدرسه قزوین، مکتب سبزوار) عنوان سخنرانی است که در بهمن ماه توسط دکتر غلامحسین خدری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده است. علاقه مندان برای دریافت فایل صوتی این سخنرانی و گوش دادن به آن به لینک عنوانسیر تحول حکمت متعالیه در دوره سوم (مدرسه قزوین، مکتب سبزوار) عنوان سخنرانی است که در بهمن ماه توسط دکتر غلامحسین خدری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده است. علاقه مندان برای دریافت فایل صوتی این سخنرانی و گوش دادن به آن به لینک http://www.ihcs.ac.ir/Pages/Features/MovieDetail.aspx?id=7238 مراجعه کنند و آنرا دانلود کنند.

فلسفه علوم انسانی

دوره کوتاه مدت فلسفه علوم انسانی با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد که دوستداران به این مباحث می توانند با مراجعه به لینک http://www.irip.ir/Home/Single/4997 این مباحث را دریافت و استفاده کنند.

هیئت ریحانة النبی

سخنرانی حجت الاسلام سید وحید معتمدی و مداحی محمد حسین پویانفر، مهدی مختاری، مصطفی صابر خراسانی در ریحانةالنبی که در شب 22 بهمن ماه برگزار شد، از برنامه های جالبی است که علاقه مندان به این موضوعات می توانند گزارش صوتی مراسم هیئت ریحانةالنبی(س) را از سایت http://aghigh.ir/fa/news/21907 دریافت کنند.

در ادامه گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام معتمدی را می خوانید: شهید مطهری می گفت: انسان عجیب موجودی است که خودش با خودش می جنگد و خودش بر خودش پیروز می شود. عجیب است، ما با خودمان بجنگیم. این چیست؟ مهمتر این است که امیرالمومنین(ع) فرمودند: پر منفعت ترین دانشها برای شما، این است که خودتان را بشناسید. این روایت را هم دقت بکنید که می فرماید: بالاترین شناخت و دانش برای شما، شناخت خودتان است و بالاترین جهل و نادانی، جهل انسان به خودش است. خودش را نشناسد. به خود شناسی نرسد. لذا ما اگر بگوییم مهمترین کار کل عمرمان شناخت خودمان است دروغ نگفته ایم.

امروز به کدام هیئتها برویم

مردم ولایی و دوستدار اهل بیت(ع) ایران اسلامی از هر فرصتی برای رفتن به حسینیه ها و مساجد و عزاداری برای امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت استفاده می کنند. علاقه مندان به هیئتهای مذهبی می توانند پنج شنبه ها به هیئتهای مختلفی که در سطح شهرها و روستاها قرار دارد بروند. مردم علاقه مند می توانند برای دریافت اطلاعات این هیئتها که روز پنج شنبه برنامه دارند به آدرس http://aghigh.ir/fa/news/781/ مراجعه کنند و نزدیک ترین هیئت مورد نظر خود را پیدا کنند.